“Vos sos gorra, vos me metiste preso” dijo antes de balear a un policía y su amigo

Un efectivo del Comando de Patrullas que se encuentra de licencia familiar y un amigo fueron baleados el domingo a la madrugada por al menos una persona que lo reconoció cuando estaban por comprar en un almacén en el barrio Belgrano. Los heridos de 23 y 19 años ingresaron por sus propios medios al hospital y según autoridades policiales su estado no reviste gravedad.

El hecho se registró cuando el policía y su amigo descendieron de su automóvil para comprar en un almacén ubicado en inmediaciones de las calles Tripulantes del Fournier y 234. En esa circunstancia un joven se acercó y comenzó a recriminarle al policía que era el responsable de una detención que había sufrido con anterioridad.

“Vos sos gorra, vos me metiste preso” dijo antes de disparar en reiteradas ocasiones contra las víctimas y herir al efectivo en la ingle y a su amigo en la muñeca. “Hubo una gran cantidad de disparos y varios de ellos dieron en el auto de la víctima que fue periciado por personal de Policía Científica”, aseguraron fuentes judiciales a 0223.

Los heridos ingresaron por sus propios medios a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) donde se comprobó que uno de los disparos que recibió el mayor no tenía orificio de salida. A la espera de que no se registren complicaciones el estado de salud de ambos no reviste gravedad.

La fiscal Andrea Gómez ordenó una serie de medidas para hallar al agresor en el marco de una causa por dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma en grado de tentativa.