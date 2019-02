Alvarado sumó un punto que puede servir de mucho

Es difícil saber hoy si el punto conseguido por Alvarado ante Gimnasia en Concepción del Uruguay, tiene gusto a poco o sabor a triunfo. Recién en dos semanas, cuando el "torito" finalice la doble jornada que tiene como local, frente a Villa Mitre y Unión de Sunchales, Mauricio Giganti podrá darle el sentido real al empate 1 a 1 en una cancha en pobrísimas condiciones y con un arbitraje que se la hizo muy complicada.

El primer tiempo fue pura intensidad. Buen juego por momentos, la cancha no ayudaba para nada y en los costados, donde habitualmente desnivela Alvarado, el estado era deplorable. Entonces, se generaron muchas imprecisiones en esos sectores. Lo raro fue que el que más rápido se adaptó al contexto, fue el visitante, que se pudo poner en ventaja a los 5' por intermedio de Fernando Ponce, pero el lateral se "nubló" adelante del arquero, tenía todo el arco a disposición para definir cruzado, la quiso picar y dejó pasar una chance inmejorable. De todas formas, era más el "torito", que recuperaba rápido la pelota y tenía mejores intenciones. Igual, el gol no llegó por esa vía, sino que un tiro libre de Herner casi al costado de su área, encontró una floja respuesta de la defensa y le quedó a Francisco Molina casi en la misma posición que su compañero y no perdonó, cargó la zurda y metió el remate cruzado para el 1 a 0.

Con el tanto, se afirmó el equipo de Giganti y se adueñó de las acciones. Diego Herner pudo estirar la cuenta con un cabezazo que se fue apenas arriba. Sin embargo, cuando no sufría en el fondo, Gimnasia llegó a la igualdad. Leguizamón recibió a espaldas de Caro y metió una volea, Degrá despejó como pudo hacia el medio, Ferreyra no logró empujar el rebote pero a la carrera venía Emiliano García y se llenó el pie para dejar todo como al principio. Al igual que lo que pasó con el tanto de Alvarado, el local se agrandó, aprovechó algunas dudas en el fondo visitante y llevó peligro. Antes del cierre hubo una clara por lado: la del "torito" fue por partida doble, porque López no tuvo decisión para ganarle a Crusat que llegó a tapar y Gentile se quedó sin fuerza en el rebote, se sacó de encima al arquero pero el remate fue a donde estaba parado Bernay sobre la línea. Del otro lado, en la última, García hizo una buena jugada, iba a poner en ventaja a su equipo y apareció Herner para jugarse el cuerpo y ahogar el segundo tanto.

El complemento fue malo. Al igual que en la primera mitad, el "torito" tomó el protagonismo del partido pero volvió a caer en imprecisiones y, con el desgaste de los 45' iniciales, la intensidad ya no fue la misma y fueron los dos en busca del triunfo pero sin demasiada fuerza. Las ocasiones de gol escasearon y la más clara fue para el local, cuando Leguizamón dejó al ingresado Franco González cara a cara con Degrá y la definición del delantero fue al cuerpo del arquero que había achicado bien. El "torito" lo pudo ganar en el final cuando se juntaron bien Lucero y Canuhé entrando al área por la izquierda, el capitán levantó la pelota a la cabeza de Emiliano López que falló en el cálculo y no alcanzó a cabecera. La última levantó la polémica cuando Bochi se metió al área y Bernay le pegó un claro golpe con el brazo que debió ser penal y Macheroni, de flojo y localista arbitraje, obvió y sentenció el final del partido.

Un punto que servirá o no de acuerdo a lo que haga Alvarado en la doble fecha que tiene ahora como local. Si saca los seis puntos en casa, esta unidad tomará un valor preponderante y lo dejará muy cerca de la clasificación. Si se le escapa alguno más en el Minella, las chances de avanzar al Pentagonal decaerán y no dependerá sólo de su suerte sino también de los otros partidos, en una Zona que está sumamente pareja.