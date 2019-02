Para evitar el paro, choferes y empresarios exigen al presidente del HCD que acelere el aumento de boleto

Una breve reunión en la sede del ministerio de Trabajo de la provincia entre los transportistas y la UTA ratificó la posición de los empresarios que aseguran que ya no pueden hacer frente a los incrementos salariales y el bono acordados hasta tanto no se defina la suba del boleto. En ese escenario, y sin respuestas por parte de las autoridades municipales, se resolvió solicitar una reunión al presidente del Concejo Deliberante Guillermo Sáenz Saralegui para que acelere el tratamiento del expediente y evite así un conflicto con el servicio de colectivos.

En el encuentro con el delegado del Ministerio de Trabajo Gustavo “Tato” Serebrinsky, los choferes de la UTA reconocieron que los empresarios del transporte pagaron una diferencia salarial del 5% correspondiente a enero de 2018. Sin embargo, el presidente de Cametap Juan Inza indicó que si no avanza el expediente del aumento del boleto en el cuerpo legislativo no podrá hacer frente al otro 5% ni al bono de 5.000 no remunerativo.

En la reunión los representantes del municipio fueron el procurador Mariano Perticarari y una abogada asesora de Marcelo Carrara, presidente de la comisión de Transporte.

Al no tener precisiones acerca del avance del expediente (el lunes se decidió mantenerlo en la Comisión de Legislación), surgió la idea de pedir una reunión con el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Sáenz Saralegui para que acelere el tratamiento del expediente.

En el cuerpo legislativo se sorprendieron y reconocieron que buscarán realizar el encuentro este miércoles entre las partes.

Los empresarios del transporte realizaron el primer pedido de aumento de boleto el 15 de enero. Desde ese entonces y tras algunas semanas de demora, la comisión de Transporte aprobó una suba a $18,80 que es lo que ahora debe analizar la comisión de Legislación.

Entre medio de eso los empresarios plantearon dos pedidos complementarios por los incrementos de los costos: el primero a $20,88 y el segundo a $24,11.