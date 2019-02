Cecilia Ousset y José Gigena, médicos ginecólogos que intervinieron en la cesárea de la nena de 11 años violada en Tucumán brindaron declaraciones luego del hecho.

De esta manera, en diálogo con el programa De acá en más que conduce María O´Donnel por Metro, aseguraron que "los hechos fueron confusos y terminó siendo el Ministerio de Salud de la provincia quien se comunicó con nosotros".

En ese marco, Gigena dijo que "al abrir la puerta vimos una nenita del tamaño de una nena de 11 años, sentada en la cama, jugando con unos juguetitos. Cuando entramos le dijo 'mamá no me abandones".

Los médicos comentaron que al llegar al Hospital desde el anestesista hasta la jefa del departamento de ginecologia se habia aferrado a la objeción de conciencia y no querían operar a la niña. "Cuando entramos al quirófano, las enfermeras, el anestesiólogo y la instrumentadora dijeron que eran objetores de conciencia. En este hospital todo el personal se declaró objetor de conciencia", añadió Gigena.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-27-13-20-0-denuncian-que-a-la-nena-violada-en-tucuman-le-practicaron-una-cesarea-sin-consentimiento

En ese sentido, Ousset, quien también es objetora de conciencia, sostuvo que "pensábamos que podíamos hacer el aborto por vía vaginal pero la niña era muy pequeña, poco desarrollada y no tuvimos otra alternativa que la cesárea". Si bien contó que su idea era no era participar, la ginecóloga manifestó que "estábamos frente a un caso de emergencia obstétrica". "Ser católico no es estar en contra de los derechos", enfatizó.

José Gigena explicó que "la niña estaba bajo una debacle psicológica" y planteó que "se trata de una niña humilde de un pueblito de Tucumán". "Le sacamos lo que el viejo le puso adentro, como nos pidió", agregó.

Gigena y Ousset forman parte de una red de profesionales de la salud que defienden la Interrupción Voluntaria del Embarazo, motivo por el cual han sido blanco de críticas y amenazas de los sectores antiderechos. Sobre este punto, recalcaron que "tuvimos que cambiar a nuestros hijos de colegio porque nos cerramos la matrícula y hemos sido agredido por redes sociales".

Finalmente, relataron que la Fiscal del fuero penal Adriana Giannoni intentó "poner un abogado al feto" y les tomaron datos para, seguramente, citarlos a declarar. Esta misma fiscal, informó Pagina 12, pretendió el año pasado criminalizar a una médica del Hospital Avellaneda, Fabiana Reina, que formó parte del equipo médico que garantizó un aborto legal a otra nena de 11 años violada a mediados de 2018.