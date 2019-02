Pichetto: “Dijimos claramente que no íbamos a construir una alternativa junto a Cristina Kirchner”

Lunes de verano en Mar del Plata con una importante reunión para el espacio Alternativa Federal. Legisladores, gobernadores y dirigentes de la provincia de Buenos Aires acordaron reunirse en la ciudad para tratar diversos asuntos electorales. En la previa, uno de sus referentes y jefe del interbloque de la fuerza en la cámara baja, Miguel Ángel Pichetto, habló con 0223 desde el Concejo Deliberante, donde fue declarado visitante notable.

"Esperamos seguir consolidando este espacio y hacerlo crecer como alternativa electoral en el ámbito nacional en este 2019" respondió rápidamente el senador nacional por Río Negro al recibir la primera consulta de la prensa.

"Está todo abierto y hay que darle relatividad a las encuestas. En general siempre se equivocan. Todavía hay un espacio de tiempo para que la sociedad construya un liderazgo. Esto ha ocurrido siempre, salvo en los procesos de reelección donde hay certezas y definiciones previas, en general los procesos presidenciales se definen en los últimos siete u ocho meses. Y Alternativa Federal tiene candidatos importantes que expresaron su voluntad, como es el caso de dos figuras jóvenes como Massa y Urtubey, o casos experimentados como el de Lavagna o el caso particular mío", agregó.

De inmediato, Pichetto aclaró: "No está bien que hable de mí, pero debo hacerlo, ya he expresado esa voluntad de ser candidato y vengo recorriendo el país tratando de construir un conjunto de ideas y programas para darle identidad al proyecto", sumó.

Oriundo del partido bonaerense de Banfield y con pasado de residencia en Mar del Plata cuando su padre trabajaba en la pesca, allá por la década del 60, el exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Nación sentó rápidamente postura sobre las elecciones de este año: "Hemos nacido con una definición clara en el sentido de dejar atrás el pasado, proyectar figurar nuevas, tratar de construir un programa económico desde el centro nacional, sin alianza con los sectores de la izquierda dura de la Argentina", aclaró.

Sobre el final, consultado directamente por la posibilidad de una alianza con Cristina Fernández, Pichetto fue tajante: "En términos políticos electorales no. En términos de gobierno no hay posibilidad de recuperar la Argentina desde una visión facciosa o de un sector radicalizado. Esto también le cabe al gobierno, que no puede seguir manteniendo un gobierno de minorías parlamentarias y querer resolver los grandes problemas argentinos, que se resuelven con una mirada ligada a la unidad nacional, con políticas de Estado, con seis o siete políticas que resuelvan los problemas estructurales de la Argentina", analizó.

En esa línea, ahondó: "Nada que sea una subordinación con la expresidenta. Me parece que ese es el punto central. Nosotros no vamos a volver atrás en esta definición, que fue la que nos agrupó. Cuando nos juntamos por primera vez con Schiaretti, Massa y Urtubey, lo que dijimos claramente es que no íbamos a construir una alternativa junto a Cristina Kirchner y que las candidaturas se iban a resolver por un sistema de primarias abiertas".