Alvarado, ganar o ganar

Alvarado: Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Diego Herner y Fernando Márquez; Roberto Bochi y Cristian Canuhé; Gaspar Gentile, Rodrigo Depetris y Francisco Molina; Omar Zalazar. DT: Mauricio Giganti.

Unión (Sunchales): Gonzalo González; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola y Farnco Semino; Matías Sarraute, Álvaro Aguirre o Diego Cálgaro, Federico Boasso y Diego López; Joaquín Molina y Wilson Palacios Hurtado. DT: Adrián Tosetto.

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: José María Minella.

Hora: 20.

Resto de la fecha

17hs. Gimnasia (CdU) vs. Camioneros

17hs. Defensores de Belgrano vs. Sansinena

21hs. Villa Mitre vs. Sol de Mayo