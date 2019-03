Robo en Rumencó: "Estuve 20 minutos pensando que me mataban"

El asalto a dos viviendas en el barrio privado Rumencó esta madrugada causó conmoción entre los habitantes del lugar, que jamás habían vivido una situación así. Para reforzar esto, una de las víctimas envió un audio a un grupo del barrio en el que relató lo que vivió: "Estuve 20 minutos pensando que me mataban".

El mensaje del hombre asaltado junto a su familia aclara en el inicio que tanto él como su familia están bien, pero advierte: "No les recomiendo nunca en la vida pasar lo que pasé yo con cuatro tipos encapuchados y preparados".

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-11-12-25-0-guantes-y-pasamontanas-asi-actuo-la-banda-que-asalto-dos-casas-en-rumenco

En hombre explica que no participa de muchas de las actividades que se generan en el barrio y aclara que eligió vivir en Rumencó "para pagar una expensa y que no me pase lo de anoche".

"Me parece que después de esta experiencia esto tiene que ser un punto de inflexión para ver dónde apuntamos los cartuchos para vivir tranquilos. Hoy no estamos seguros. Es lo mismo vivir de este lado del alambrado que de afuera. Los delincuentes se manejaron como quisieron", relata.

A su vez, dice que durante el tiempo en que los delincuentes estuvieron en su vivienda "no sabía si violaban a mi mujer, si agarraban del cuello a mi bebé". "Estuve 20 minutos pensando que me mataban". concluye.