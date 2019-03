En la Defensoría bonaerense 1 de cada 4 reclamos son por los tarifazos de luz y gas

La Defensoría del Pueblo de la Provincia Buenos Aires confirmó una vez más su compromiso con la sociedad ante la imposibilidad de algunas personas de pagar las costosas tarifas de los servicios públicos frente a la realidad económica que azota al país.

En este sentido, el delegado Rubén Cuevas describió que "el 27% de los reclamos, después de los de Salud, están vinculados a la imposibilidad de pagar los servicios públicos de luz y gas", tras lo cual agregó que se trata de un "alto porcentaje de la población".

Asimismo, el representante del organismo señaló que "hay personas que cobran un sueldo promedio y no pueden pagar los servicios, esto lleva a que se produzca el corte de los suministros y la gente debe recurrir a métodos alternativos", como la leña o el gas envasado.

Cabe señalar que a principios de febrero, la Secretaría de Energía dispuso un nuevo aumento en el precio de la garrafa de 10 kilogramos que pasó de $216 a $276.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-28-18-2-0-otra-suba-a-partir-del-1-de-febrero-la-garrafa-social-aumentara-23-93-por-ciento

No obstante, Cuevas destacó el riesgo y el alto costo que conlleva el uso del gas envasado. "No es una solución, puede haber una pérdida y terminar en una tragedia", expresó e indicó un uso más ilimitado con estos artefactos: "Se puede abastecer una cocina, no una casa".

Para finalizar, el representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires expresó su disconformidad con las "desacertadas políticas económicas" de Cambiemos que golpean a las personas con menos y etiquetó a los servicios públicos como "los más caros del mundo". "Los aumentos fueron desmedidos", concluyó Cuevas.

Aquellas personas que quieran realizar de manera formal su reclamo en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires pueden acercarse a su sede 25 de Mayo 3022 de 8 a 14 horas o comunicarse al 495-0638 o al 0800 222 5262.