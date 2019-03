La UTA anuncia un paro de 22 a 6 en todo el país

Mar del Plata no tiene servicio nocturno de colectivos desde el último lunes y mientras sigue sin avanzar un acuerdo, el gremio de los choferes de colectivo anunció un paro todo el país entre las 22 y las 6 hasta el miércoles inclusive.

La medida de fuerza afecta a los servicios de corta y media distancia, por lo que en la ciudad además de las líneas urbanas se sumará el 221, que está regulado por el municipio.

La medida de fuerza se convoca por el fracaso en la negociación salarial con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros. El jueves próximo habrá una nueva audiencia y desde la UTA no descartaron que el paro sea total si no hay un acuerdo.

Mientras tanto, en Mar del Plata este lunes al mediodía en la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense habrá una nueva audiencia entre la UTA, los empresarios y representantes del Ejecutivo. Hasta el momento, es lo único concreto.

Si bien el Concejo Deliberante aprobó la semana pasada en la Comisión de Legislación el proyecto para aumentar el boleto a $18,81 en dos tramos, por el momento no hay mayores precisiones acerca de una sesión extraordinaria para tratar el expediente. Hasta tanto no se resuelva eso, los empresarios se mantendrán firmes en su postura de que no pueden afrontar el pago del plus y el incremento salarial acordado.

De este modo, desde la UTA anticiparon a 0223 que una vez que termine la audiencia en el ministerio habrá una nueva reunión de cuerpo de delegados en la que definirán los pasos a seguir. “El panorama es oscuro y pinta peor”, graficaron fuentes gremiales.

El Concejo Deliberante acelera las gestiones para tomar una definición respecto al aumento del boleto. Más allá de no haber definido una fecha para convocar a la sesión extraordinaria, la dificultad que atraviesa es que no tiene los votos necesarios para aprobar la nueva tarifa. Mientras tanto, desde un sector de Cambiemos, con el radicalismo a la cabeza, impulsan la propuesta de aprobar la sesión de facultades al intendente Arroyo para que sea él quien defina la suba.