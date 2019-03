Aumento de boleto: no hubo acuerdo y se dilata la definición

La definición esperada acerca de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para transferirle la facultad al intendente Carlos Arroyo para definir la suba del boleto de colectivo no llegó. Los presidentes de los bloques se reunieron este martes en la presidencia del cuerpo legislativo y en medio de distintas posturas no se tomó ninguna definición.

Según pudo saber 0223, el arroyismo buscará este miércoles convocar a una sesión extraordinaria para tratar el expediente aprobado en la Comisión de Transporte y Legislación. Para ello, lo primero que debe reunir es 8 firmas de concejales que avalen una sesión extraordinaria. Ese escollo parece sencillo de superar, pues entre el radicalismo y la Agrupación Atlántica superan esa cantidad.

De este modo, de prosperar este plan los ediles se reunirían el viernes para tratar el expediente. Aquí sí surge un problema que parece no tener solución: el oficialismo no tiene los 13 votos para aprobar el proyecto. "No podemos seguir dilatando más esta cuestión, tenemos que avanzar", planteó un dirigente arroyista.

En la reunión de presidentes de bloques la Unión Cívica Radical planteó su idea original: resolver allí mismo la transferencia de facultades al intendente. Sin embargo, Guillermo Arroyo rechazó esa propuesta y pidió avanzar en una sesión extraordinaria en las próximas horas, una postura que fue rechazada por la oposición quien planteó que la cuestión debe analizarse en una sesión ordinaria.

Por su parte, el concejal de Crear Alejandro Carrancio recordó que hay un expediente paralizado en la comisión de Transporte en el que los empresarios aseguran que el boleto de colectivo hoy debería costar $24,11. Por ende, planteó que lo ideal era analizar ese planteo para resolver la cuestión de fondo y no enfrentar un nuevo pedido en algunas semanas.

Mientras la definición se dilata miles de marplatenses padecen el paro del servicio de transporte público de pasajeros a la espera de que la clase política de Mar del Plata les dé una respuesta.