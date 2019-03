Una nueva dolorosa eliminación de Aldosivi en la Copa Argentina

Un duro golpe para Aldosivi, que pasó de la felicidad de asegurar la continuidad en primera, a ser eliminado nuevamente de la Copa Argentina y por un rival de la B Nacional. En cancha de Temperley, el "Tiburón" cayó 1 a 0 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y se retiró rápidamente del certamen nacional, en 32avos.

Ignacio Cucchi, de penal a los 32 minutos del complemento, sentenció la historia para el conjunto cuyano en una jugada previa donde los marplatenses fallaron defensivamente y el arquero Assmann cometió la infracción. Gimnasia jugará con el ganador de River y Argentino de Merlo, que jugarán el 17 de abril. El conjunto del puerto nunca llegó a los octavos de final de esta Copa.

En una Copa de habituales "batacazos" y donde las diferencias de categoría parecen achicarse, Aldosivi zucumbió ante un rival ordenado y práctico. Pasó de un primer tiempo donde volvió a fallar oportunidades claras, aún sin jugar muy bien, a ser totalmente inexpresivo en el complemento. Las variantes no funcionaron, y Gimnasia sacó el máximo provecho a una falla defensiva: de un córner a favor, Aldosivi quedó mal parado, Ezequiel Videla "pifió" el despeje y así llegó el penal de Assmann.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽️ ¡Gol de Gimnasia (M)! Cucchi pone de penal el 1-0 ante Aldosivi por los 32avos a final. Seguilo acá https://t.co/qC43e5WeRM 📺💻📲 pic.twitter.com/UME1hGH6wK — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 19, 2019

Aldosivi tomó la iniciativa con su fórmula habitual de presionar en campo ajeno. Producto de esa intención antes de los diez minutos recuperó Pisano, cedió a Colman quien mano a mano no pudo controlar y alcanzó a tocar al medio para un Stracqualursi que no llegó. El equipo de Álvarez siguió manejando la pelota, pero sin ser determinante ni sorpresivo en los metros finales. Y Gimnasia, más acomodado, equiparó el trámite y logró salir de su campo.

Tras un disparo alto de Pisano, Aldosivi tuvo su primera gran chance: Galeano recuperó y combinó con Villalba, lanzó el centro atrás y el arquero Marchiori voló para tapar un buen cabezazo de Stracqualursi. A la salida de ese tiro de esquina, Villalba intentó un remate y dejó tras un rebote sólo a Amor, que pensó que estaba en off side y definió alto, en la más clara opción.

Fue el mejor tramo del partido respecto a intensidad. Gimnasia respondió con un cabezazo alto de Cucchi y un disparo de Auzqui que tuvo una respuesta defectuosa en dos tiempos de Assmann.

Y Aldosivi, antes del descanso, tuvo dos más: remate de Colman, alto; y centro atrás que Stracqualursi falló en buena posición.

El segundo tiempo fue de bajísimo nivel futbolístico. De entrada, un disparo alto de Matos como aproximación del elenco mendocino. Aldosivi no supo asumir el protagonismo. Ausentes Pisano y Alan Ruiz en la gestación, Stracqualursi sin sumarse al juego, Gustavo Álvarez apeló a las juventudes de Yoel Juárez y Franco Pérez para torcer el rumbo. Pero el juego no apareció, y la defensa de Gimnasia prácticamente no pasó problemas, salvo un cabezazo de Galeano a las manos del arquero.

Llegó el contragolpe letal, el penal, y la falta de reacción posterior. El gol fue un baldazo para Aldosivi. Los nervios lo "comieron", y Gimnasia se llevó una clasificación merecida y festejada.

Síntesis

Aldosivi (0): 35-Fabián Assmann; 21-Emanuel Iñiguez, 32-Emiliano Amor, 6-Leonel Galeano y 23-Lucas Villalba; 8-Juan Galeano, 87-Ezequiel Videla e 28-Iván Colamn; 10-Matías Pisano, 7-Denis Stracqualursi y 99-Alan Ruíz. DT: Gustavo Álvarez.

Cambios: ST 16´ 39-Yoel Juárez por Pisano, 25´ 30-Franco Pérez por Galeano y 36´ 25-Nahuel Yeri por Amor. No ingresaron: 1-Luciano Pocrnjic, 2-Jefferson Mena, 26-Leandro Sapetti, 5-Dardo Miloc, 38-Luciano Perdomo, 18-Javier Iritier,

Gimnasia de Mendoza (1): 1-Tomás Marchiori; 4-Lucas Fernández, 2-Diego Mondino, 6-Lucas Márquez y 3-Leandro Aguirre; 7-Santiago López, 5-Pablo Cortizo, 8-Diego Auzqui y 11-Lucas Baldunciel; 10-Ignacio Cucchi y 9-Sebastián Matos. DT: José María Bianco.

Cambios: ST 15´ 14-Juan Bauza por Auzqui, 42´ 15-Sergio Oga por Cucchi, 48´ 17-Mateo Acosta por Matos. No ingresaron: 12-Tomás Giménez, 13-Gabriel Fernández,

16-Neri Espinosa, 18-Ignacio Morales.

Goles: ST 32´ Ignacio Cucchi, de penal.

Arbitro: Gerardo Méndez Cedro.

Estadio: "Alfredo Beranger", del Club Temperley.