Ciano cuestionó a Arroyo por el desempleo: “No puede solucionar el problema”

Luego de que se conocieran los datos del desempleo en Mar del Plata, el concejal del Frente Renovador Ariel Ciano lanzó duros cuestionamientos hacia la política que lleva adelante el gobierno de Carlos Arroyo a quien acusó de “no solucionar el desempleo” en la ciudad, pese a tener las herramientas.

En ese sentido, Ciano recordó reuniones que mantuvo antes de asumir con importantes referentes del quehacer económico y productivo de la Argentina. Su desayuno de trabajo con Roberto Lavagna en el que se habló de la “reconversión del Puerto como una de las salidas a la crisis del desempleo”, o las charlas con Aldo Pignanelli y los recorridos por el Parque Industrial con el Vasco de Mendiguren, daban cuenta de la importancia de contar con especialistas dentro de un equipo con el que plantear una alternativa a los problemas con los que vivimos”.

Incluso, ya al frente de la bancada massista, Ciano encabezó una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante con el economista Matías Tombolini, quien su experiencia como presidente del Cesba (Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires), desde el que se busca convocar a los sectores más representativos de la ciudad, en todos sus órdenes, a fin de acordar propuestas surgidas del debate, el diálogo y la reflexión. Precisamente hace más de un año que Ciano presentó un proyecto similar con la intención de generar soluciones alternativas a los problemas de la gente.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-21-16-20-0-otra-vez-mar-del-plata-es-la-ciudad-con-mas-desocupacion-de-la-argentina-12-8

“Si Arroyo hubiera escuchado a quienes desde un primer momento estuvimos dispuestos a colaborar para salir de esta situación, hoy la realidad de Mar del Plata sería muy diferente. Pero no se deja ayudar, no convoca a la oposición y para colmo suma la falta de diálogo que él mismo expresa tener con la gobernadora Vidal, no hace más que arrastrarnos a esta situación, dejando afuera opiniones valiosas de los sectores productivos y sociales", agregó.

"Las cifras del Indec no hacen más que reafirmar que estamos así por las malas decisiones del presidente Macri pero también por la falta de cintura política de Arroyo, que además colaboró para que esta triste realidad se acentúe con con tarifazos inauditos como la TSU y otras subas desorbitantes", expresó Ciano quien además se perfila como candidato a intendente.

Por último, retomando la necesidad de que se aplique su proyecto para la implementación del Consejo Económico y Social, "convocando a todos los sectores de la sociedad para generar un gran acuerdo que nos permita volver a ser la Mar del Plata productiva que los vecinos necesitan. Hay que evitar que se agrave la crisis; la gente no da más y este gobierno lo sabe muy bien", agregó.