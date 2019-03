Viajaban al show de Paul McCartney pero no pudieron llegar: denuncian haber sido estafados

Un grupo de unas 15 personas que viajaban este sábado por la mañana a Buenos Aires para presenciar el show de Paul McCartney quedaron varados en Mar del Plata sin siquiera poder cumplir con su sueño. Denuncian haber sido estafados por la empresa Travel Fest -Mitre 2186-, encargada del traslado y de la venta de entradas. Hay un responsable de la firma aprehendido.

Fue cerca de la medianoche, mientras dormían, cuando los marplatenses recibieron la noticia a través de un mensaje de whatsapp. La salida estaba prevista para las 9 de la mañana de este sábado desde la esquina de Independencia y Castelli.

Al llegar al lugar pautado, esperanzados con que en la noche se haya llegado a una solución, los vecinos se acercaron a los colectivos para viajar, pero no pudieron hacerlo.

La mayoría de ellos entre noviembre y diciembre habían comprado el pack de traslado más entrada, y tenían todo pago al día de hoy. Algunos gastaron cerca de $5000, otros dicen haber abonado alrededor de $10.000, depende de la ubicación en el espectáculo.

"Ellos dicen que no recibieron la totalidad de las entradas y por eso nos dejaron varados", explicaron los hombres y mujeres a 0223. Afirman que no saben "con qué criterio" permitieron que algunos sí viajaran y otros no. El grupo total que contrató el servicio es mayor, sólo cerca de 15 los damnificados.

Minutos después de iniciarse el reclamo, el responsable de la firma Sebastián Abruzzini se hizo presente en la estación de servicio desde donde salían los micros rumbo a Buenos Aires, para dar algún tipo de explicación que los marplatenses no aceptaron.

"Nos quieren devolver el dinero, pero nosotros no queremos la plata, queremos viajar y estar en el show", reclaman los vecinos y afirman que el perjuicio civil "es muy grande".

Los casos son diversos: "Nosotros preguntamos en los dos micros y no estábamos en la lista, parece que fuimos dados de baja hace unos 15 días pero nunca nos lo habían dicho". "Hoy es el día de mi cumpleaños y yo quería ir a ver a Paul McCartney, es un perjuicio enorme para mí y no se los voy a dejar pasar", dijo por otro lado una mujer.

Tras el conflicto, se inició una causa en la Justicia contra la empresa Travel Fest y según confirmaron fuentes policiales a este diario digital, el representante de la empresa fue demorado, pero luego de ser notificado, quedó en libertad. Mientras tanto, avanza la investigación a cargo del Fiscal de Delitos Económicos, David Bruna.

"Además vamos a hacer denuncias particulares en Defensa del Consumidor", informaron los damnificados. Aparentemente tiempo atrás situaciones similares ocurrieron, "pero la gente no se anima a ir un paso más allá porque además de la plata que uno pagó te dan un resarcimiento económico, pero nosotros sí lo vamos a denunciar".