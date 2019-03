La verdadera cifra que asusta: 107 mil marplatenses buscan trabajo porque no lo tienen o necesitan más ingresos

La difícil situación económica que atraviesan cientos de hogares marplatenses quedó en evidencia este jueves cuando el Indec dio a conocer que Mar del Plata es junto con Gran Rosario, la ciudad con mayor desempleo del país. Sin embargo, según el análisis de la socióloga Eva Ayala, la lectura de los números debe ser más amplia y genera una "preocupación adicional".

Son en total unas 107 mil las personas que no están de acuerdo con su actual situación y: buscan un trabajo porque no lo tienen, quieren cambiar el actual debido a precariedad en la que encuentran o necesitan mayor cantidad de horas laborales debido a que sus ingresos no les son suficientes.

En ese sentido, la especialista explicó en diálogo con 0223 Radio que entre 2016 y 2018 crece la tasa de actividad dos puntos por encima del nivel país. "Eso significa que hay más personas que quieren ingresar al mercado de trabajo para obtener una ocupación o más horas de trabajo", sostuvo.

Además, Mar del Plata tiene un indicador de subempleo -trabajan menos de 35 horas semanales- del 17,5%, es decir, mayor que el desempleo. En torno a ello Ayala explicó que puede verse que el mercado "ajusta ingresando personas de manera precaria informal o con jornadas laborales menores de las que necesitan esos hogares para completar su subsistencia".

"Las personas necesitan jornadas laborales más extensas en función de tener un mayor ingreso", resumió.