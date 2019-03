Alvarado dejó escapar una chance inmejorable

Como le pasó ante Deportivo Roca por Copa Argentina, a Alvarado le costó muchísimo tomar una ventaja que merecía y, cuando lo hizo, no lo supo sostener. El "torito" dejó pasar una chance inmejorable de meterse de lleno en la lucha por la clasificación, mereció más por lo hecho en la primera mitad y sufrió un castigo por meterse demasiado atrás después de abrir el marcador. El 1 a 1 ante Villa Mitre de Bahía Blanca en el Minella empieza a despedirse de la pelea por el primer ascenso y ahora deberá intentar ganarle a Unión de Sunchales la próxima semana para llegar con esperanzas a la última fecha en Viedma.

El primer tiempo demostró que el problema de Alvarado no es otro que la contundencia, la falta de definición, el desaprovechamiento de las innumerables ocasiones que generó el equipo en un arranque de partido de lo mejor que ha hecho en la segunda fase, con mucha y muy buena presión, jugando en terreno rival, atacando por las bandas y superando ampliamente a un rival que en esos 45' iniciales, ni cerca estuvo de acercarse a Matías Degrá. Y no fueron situaciones que se dieron por casualidad o errores defensivos, muchos aciertos en los pases en velocidad, libertad para desbordes y buenos envíos que no pudieron ser bien terminados.

Pero otra vez la frase recurrente de que "el fútbol se gana con goles". Y Alvarado no los hace. Porque en 15' tuvo no menos de 5 chances netas para abrir el marcador y las dejó pasar. Zalazar tuvo dos buenos centros, uno de cada lado, y en ambos no pudo darle dirección al cabezazo. En otra recibió de Urquiza pero se abrió demasiado y permitió el achique de Tavolieri. Y en la siguiente, todas para el "9", Molina recuperó sobre la izquierda, la llevó contra la línea y sacó el pase rasante que "Mingo" no alcanzó a puntear. La gente empujaba y veía que el equipo estaba bien, pero se impacientaba con las jugadas perdidas. La que levantó el uhhh de la tribuna, volvió a ser una gran acción colectiva, de contra ataque, empezada por Herner, que continuó Gentile en velocidad y abrió para Urquiza que se sacó un defensor de encima y metió un derechazo fuerte que se perdió apenas sobre el ángulo derecho.

Si a esas claras, le agregamos centros que llevaron peligro pero no alcanzaron a ser conectados, o una pelota que se le enredó a Depetris y se la quedó el arquero, la acumulación ameritaba la ventaja. Encima, Villa Mitre se quedó sin el "1" cerca del final de la primera etapa y tuvo que ingresar Julio Arias. Pero en los 10' que estuvo en campo, el "torito" se arrimó pero no lo pudo probar.

Nada cambió al regreso del vestuario. En 15 segundos, Alvarado metió la pelota en el área rival y Manchafico sacó con lo justo al córner, que ejecutó Canuhé, cabeceó Ponce y se lució Arias para sacar nuevamente por el fondo. Por primera vez en la noche, Villa Mitre logró agarrar la pelota y jugar un buen rato lejos de su arquero, sin lastimar, pero sin sufrir, jugando con la desesperación del local. En la réplica, Fernando Ponce se animó desde lejos y le sacó pintura al caño izquierdo de Arias. Giganti mandó a Julián Bonetto y el exDefensores entró enchufado, en la primera que tocó tiró una pared con Zalazar y se la punteraron justo cuando iba a definir. De ese córner, la bajó Mendoza, no pudo Ponce pero el rebote le quedó a Diego Herner que con tranquilidad, abrió el pie izquierdo y la acomodó abajo contra el palo derecho y firmar el merecido 1 a 0 a los 13'.

El juego se abrió, la visita tuvo que salir más y quedaron espacios. Sin situaciones claras, Degrá empezó a tener trabajo y, de contra, al local le faltó tranquilidad para empezar a definir la historia. Munga no tuvo otra que jugársela, sacó un lateral para meter un volante e ir por el empate. Del otro lado, Alvardo tuvo que gastar un cambio por una molestia de Emanuel Urquiza y Matías Caro ingresó en el lateral. Pero el "torito" no podía salir y, sin juego pero con empuje, Villa Mitre comenzó a generar preocupación. Y en una de esas, el centro de la derecha lo cabeceó Escott, la pelota dio en el travesaño y en el rebote Carlos Herrera, de mediavuelta, superó el achique de Degrá para enmudecer el Minella.

Herido en su orgullo, el local fue con todo hacia delante y Zalazar, nuevamente, falló un cabezazo certero, tras un centro de la derecha de Caro. Los instantes finales fueron de desesperación y apuro, con cansancio, sin poder tener claridad a la hora de atacar. Villa Mitre se aferró al punto y se llevó una unidad que no le sirve en la lucha por la clasificación, pero que le permite seguir sumando y mantener alguna chance matemática. Alvarado también la tiene, pero dejó pasar un tren que difícimente se vuelva a presentar.