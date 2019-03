Fiesta "roja" en el clásico de La Perla

Las miradas estaban puestas en el "Benedicto Gutiérrez" de Alto Camet, donde Independiente y Deportivo Norte dirimían una nueva edición del "Clásico de la Perla". La presencia de Joaquín Romea y el regreso de Diego Villar, un hijo de la casa, con gran recorrido en Primera División, le daban un plus al duelo y la fiesta fue toda roja. Porque además de darle la bienvenida al "Pipa", se despachó con un categórico 4 a 0 sobre el equipo de Carlos Miori. En el otro clásico de la jornada, por la Zona B, Kimberley y San Lorenzo no se marcaron diferencias, igualaron sin goles y el "dragón" sigue sin sumar de a tres, mientras que los "patanegra" ya no tienen puntaje ideal. Once Unidos derrotó a Argentinos del Sud y es el único que alcanzó las 9 unidades.

Resultados - 3ra fecha

Zona A

Cadetes 0 - Talleres 0

Alvarado 2 - Al Ver Verás 0

Quilmes 1 - Huracán 0

Boca 1 - Camet/Chapadmalal 1

Círculo Deportivo 2 - Banfield 0

Zona B

Los Patos 1 - Atlético MDP 0

River 2 - San Isidro 1

Unión 0 - Urquiza 0

Kimberley 0 - San Lorenzo 0

Libre: General Mitre

Zona C

Libertad 0 - San José 1

Racing 0 - Peñarol 0

Independiente 4 - Deportivo Norte 0

Once Unidos 1 - Argentinos del Sud 0

Libre: Nación