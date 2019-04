Gustavo Pulti: "Todos los que pensamos similar tenemos que estar juntos"

El exintendente Gustavo Pulti conversó con 0223 Radio luego de confirmar su intención de presentarte como candidato en las próximas elecciones generales. Pulti evitó responder las duras declaraciones del Jefe Comunal Darlos Arroyo que lo calificó de "caradura" y dijo que "nosotros estamos para opinar sobre los problemas de Mar del Plata. Este tipo de provocaciones no contribuyen".

Sobre los motivos de su candidatura sostuvo que "me duele ver como está Mar del Plata" a la que consideró "en retroceso" y aseguró que "ha empeorado en muchas cosas". "No es una ciudad en clave de avance", agregó.

En esa línea, destacó logros de sus 8 años de gestión que fueron abandonadas por Arroyo como "la Escuela Municipal de Seguridad, la Orquesta Infanto Juvenil, las llegada de empresas al Parque Industrial, los Polideportivos Barriales, las mamografías en el Cema, el desarrollo de la economía del conocimiento y el Parque Informático con 10 millones de pesos."

A su vez, reiteró que "pongo a disposición la experiencia de lo que hemos hecho con aciertos y errores" y resaltó que "Mar del Plata sale a adelante con proyectos y cambio de actitud no con enfrentamientos".

Gustavo Pulti manifestó que "este proyecto local es el proyecto del conflicto" y recordó las disputas del municipio con guardavidas, teatros, trabajadores municipales, docentes y ex combatientes.

Consultado sobre el escenario nacional y las posibles alianzas, el ex intendente señaló que "hay que poner los caballos adelante del carro. Los caballos tienen que tirar del carro de las ideas y los proyectos". De esta manera, Pulti propuso que "tenemos que estar juntos con los podamos establecer coincidencias, pensar una coalición alrededor de ideas y proyectos y participar de una gran Paso". "Hay que evitar personalismos y presiones indirectas de la política. La palabra la tiene que tener la gente", enfatizó.

Sin clarificar el espacio nacional en el que le gustaría competir, el líder de Acción Marplatense aclaró que se ubica en el espectro opositor y planteó que "hay que pensar el país que le conviene a Mar del Plata. No queremos este proyecto de país, necesitamos que defienda el salario y el mercado interno". "Hay que ser razonables con el valor de los servicios públicos, no se pueden pagar tarifas de Berlín con sueldos de un país africano", añadió.

Volviendo al ámbito local, Pulti resumió que "el orden de cosas es diseñar el proyecto de ciudad con ideas, establecer coincidencias, avanzar en acuerdos y que la gente decida". "Todo aquel que aspire a un espacio de representación tan importante como la intendencia tiene que tener la humildad como patrón de conducta. No se es humilde si no te pones en pie de igualdad", aseveró en alusión a sus posibles contrincantes en una eventual primaria.

Por otra parte, en relación a la "pesada herencia", el ex jefe comunal la definió como "una excusa de época" y recalcó que "nosotros siempre gobernamos sin excusas, hicimos obras que son tangibles y me gustaría recibir una ciudad como la que dejamos, en estado de proyecto". "Lo único que hicieron en cuatro años fue hablar de lo que recibieron, en lugar de cuidarlo", retrucó y refutó el superávit que el gobierno comunal reivindica con un tajante "el único superávit es el del atraso".

Pulti también habló de sus causas judiciales y explicó que "son 6, fui sobreseído en 5 y la sexta va en camino". "Quedó claro que usar fondos afectados para pagar sueldos no es un delito sino que sirve para sostener la normalidad de la gestión", señaló.

Finalmente, repitió que "tenemos que ser la ciudad del crecimiento y no del conflicto" e insistió que "todos los que pensamos similares tenemos que estar juntos, no me imagino estar cuatro años mas de esta manera. "Hay que visibilizar las coincidencias", culminó.