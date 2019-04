Se prendió fuego un colectivo de El Rápido y los pasajeros se salvaron de milagro

foto

Un colectivo de la empresa El Rápido que se dirigía a la ciudad de La Plata con varios pasajeros se prendió fuego en lo que podría haber sido una importante tragedia. El hecho ocurrió a pocos kilómetros del destino cerca de las 7.30 de la mañana del miércoles.

"Yo viajaba en la parte de arriba, sentí olor a humo y cuando bajé vi que ya no había nadie, entonces volví a subir para despertar a los que habían quedado en la planta alta", contó a 0223 Karen, una de las pasajeras que viajaba a bordo del micro.

Según su propio relato después de que la mujer avisara a los demás y lograran salir de la unidad, "el colectivo explotó y terminó de prenderse fuego".

"Para todo esto, los choferes no nos habían dicho absolutamente nada, estaban viendo qué había pasado con el colectivo", señaló la marplatense.

Asustados por lo sucedido y varados en medio de la ruta, los pasajeros debieron pedir un remis que pagaron de su propio bolsillo para llegar hasta la terminal de La Plata. "Me gasté $700 en ese remis y me quedé sin plata, ellos no fueron capaz de mandar otro colectivo", denunció la mujer.

Tras haber sido víctima del hecho, Karen decidió hacer la denuncia en la empresa, pero en la boletaría sólo le dieron una casilla de mail. "Que encima me manda error", reclamó y por esa razón decidió hacer todo público.

"Es una vergüenza, no puedo creer todo lo que pasó", concluyó.