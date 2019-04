Se desarrolló en Mar del Plata el 26º Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, la reunión científica sobre la especialidad más importante del país. El encuentro tuvo lugar los días jueves, viernes y sábado en los salones del Gran Hotel Provincial y contó con la participación de más de tres mil especialistas de diferentes partes del mundo.

Durante la reunión se presentaron cerca de 80 trabajos originales en los que se abordaron temáticas como la hipertensión arterial en la mujer, en el embarazo, en niños y adolescentes, en ancianos y deportistas, entre otros. Según detallaron los profesionales, se estima en Argentina que esta enfermedad crónica afecta a 3 de cada 10 personas mayores de 18 años. Asimismo, 7 de cada 10 hipertensos no logra controlar su nivel, por lo que se calcula que 4 de cada 10 muertes podrían evitarse si se mantuviesen en cifras aceptables, es decir, cuatro muertes por hora.

La hipertensión arterial es la principal causa de muerte y discapacidad en el país. En 2017, la sumatoria de las enfermedades cardiovasculares, afecciones en las que la hipertensión suele jugar un papel preponderante, produjo 90.222 muertes. Además, se estima que cada año se producen en Argentina más de 150.000 eventos coronarios (angina de pecho, infarto de miocardio) y 100.000 accidentes cerebrovasculares (ACV).

Uno de los problemas que presenta esta enfermedad es que, como generalmente no da síntomas, existe una alta tasa de abandono del tratamiento. “La gente no toma los medicamentos porque manifiesta sentirse bien, pero esto es tan desacertado como que una persona con diabetes deje de administrarse insulina o alguien con colesterol elevado no reciba su medicación hipolipemiante. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, potencialmente mortal, y la adherencia al tratamiento constituye la base para su control”, aseguró la Dra. Irene Ennis, doctora en medicina y Presidenta del Comité Organizador del XXVI Congreso Argentino de Hipertensión Arterial.

Para finalizar, los especialistas remarcaron la importancia de mantener hábitos saludables para ayudar al control de la hipertensión, como llevar una alimentación sana, rica en frutas y verduras, restringir el consumo de sal, tanto la agregada en la mesa como aquella que se incorpora al momento de la cocción de los alimentos, combatir el sedentarismo realizando actividad física (al menos 30 minutos de caminata diaria) y mantener un peso saludable.