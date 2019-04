A la par de la inflación y los aumentos de la ropa, se multiplican las ferias americanas en Mar del Plata

Por Facebook, Instagram o en el garage de la casa, son cada vez más los marplatenses que deciden organizar ferias americanas para vender ropa en desuso y ganar unos pesos. Es que la demanda de indumentaria usada aumentó en los últimos meses debido a lo costoso que resulta comprar prendas nuevas, producto de la inflación.

De diferentes zonas de la ciudad, emprendedores conversaron con 0223 sobre cómo iniciaron el negocio y el crecimiento que registró el último tiempo.

"La feria americana es una opción b porque salir a comprar ropa nueva es para algunos un lujo ya, cada día está más cara", sostuvo Sol Ciaffaldano, diseñadora de indumentaria, que tiene una feria americana llamada "Old is new". Cuenta que la tendencia es algo así como una "simbiosis" en la que las dos partes salen beneficiadas.

El espacio cumplirá 2 años en el mes de mayo y funciona de lunes a sábados de 16 a 20 en BUA de 3 de Febrero 2851. En ese mismo lugar, una vez al mes se realiza una feria más grande en la que varias ferias son invitadas.

"El público que viene es diverso, pero por lo general son personas que buscan un estilo propio, más allá del precio barato, que quieren tener algo lindo para vestir y que no esté repetido,", explicó Sol.

"La ropa está tan cara que a la gente no le queda otra que comprar en ferias americanas", dijo por su parte Florencia de la feria de garage "Las Pipis". Ubicado en Necochea 4035, el lugar abre de lunes a sábados por la mañana y por la tarde.

Allí se ofrecen prendas para mujeres, hombres y chicos a un precio "muy económico". Por ejemplo, hay remeras que van desde los $80 a los $150.

"Del estado en que esté la ropa, depende el valor", explicó la mujer.

Feminismo Urgente es otra organización marplatense que al menos 1 vez por semana realiza una feria americana para poder costear viajes o gastos propios que las mujeres tienen en su lucha feminista.

"Surgió la necesidad de hacer peñas para recaudar fondos para las actividades que hacemos en los barrios y de allí nació también la feria", contó a este diario digital Julia, integrante de la organización. Cada vez que Feminismo Urgente realiza un evento, la feria abre sus puertas en el Instituto Marplatense de Música Contemporánea de Chacabuco 3639.

La referente resaltó el beneficio del negocio para ambas partes y sostuvo la ventaja de "juntar unos pesos" y ayudar a quien no tiene $1000 para comprarse un jean. En el espacio hay disponible ropa "muy muy barata" que puede llevarse por menos de $100.

La feria de Feminismo Urgente empezó a mediados de 2018 y desde ese momento la demanda se mantiene muy alta. "Hay prendas muy buenas que son buscadas por hombres, mujeres y niñes", confirmó Julia.