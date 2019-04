Brutal ataque de perros pitbull a una mujer: le mordieron la cara y le arrancaron parte de la oreja

Una mujer de 62 años sufrió heridas en la cara, la oreja y distintas partes del cuerpo al ser atacada por los perros pitbull de su vecino, con quien mantiene una mala relación desde hace tiempo. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 17, cuando Liliana regresaba a su casa después de realizar una serie de mandados, en el barrio Alfar, en la zona sur de Mar del Plata.

La mujer caminaba por calle Sáenz 4700, con dirección a su domicilio, cuando fue interceptada por los pitbull, quienes le hicieron perder el equilibrio y, una vez en el suelo, le mordieron el rostro y le generaron lastimadoras menores en otras partes del cuerpo. De hecho así quedó en evidencia en una serie de fotos que le tomaron poco después del ataque, en donde se ve a Liliana ensangrentada y con su ropa desgarrada por los dientes de los canes.

En diálogo con 0223, Liliana contó que, producto de una discusión de años que mantiene con el dueño de los animales por una medianera, el sujeto suele soltar a los perros cuando la ve caminar por la calle con el objetivo de “asustarla”. Según dijo, en total son tres perros adultos y cinco cachorros. “Cuando ve que empiezo a grita porque estoy rodeada de esos perros que me saltan encima, los llama para que vuelvan adentro”, aseguró la vecina, que vive en calle Sáenz, entre Islas Baleares y Toscana, justo frente al arroyo Corrientes. “Esta vez –continuó- no los llamaron y los perros me agarraron, me tiraron al piso y me mordieron toda la cara. La ambulancia llegó cinco hora más tarde y ahora tengo toda la cara cosida porque me sacaron una parte de la mejilla y otra de la oreja”.

Producto del brutal ataque, la vecina radicó una denuncia en la comisaría decimotercera y ahora hará una presentación en la Dirección de Zoonosis para advertir sobre la presencia de perros peligros en un lugar por el que “a diario pasan chicos que van o vienen del jardín o de las escuelas” primarias y secundarias ubicadas a pocas cuadras del lugar.

“Cuando me tiraron al piso y sentí que me salía tanta sangre, ví la muerte porque pensé que me habían agarrado el cuello. Este hombre los entrena para lastimar a la gente”, dijo, desesperada.