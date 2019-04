La fiesta del "Cuervo" fue completa: noqueó en el primer round

Una aplanadora. Aunque durante toda la semana, en cada nota que le hicieron se encargó de aclarar que no es noqueador, que le gusta trabajar las peleas y que está preparado para aguantar los 10 rounds, Alejandro "El Cuervo" Silva demostró tener una mano letal y sumó su undécimo triunfo (décimo por KO) en su carrera profesional y el que lo sufrió fue Abel "El Principito" Adriel, que fue a la lona promediando el primer round y ya no se pudo levantar. Triunfazo del hombre de Misiones, radicado en Avellaneda, que hizo completa la fiesta del boxeo en Once Unidos, organizada por su sindicato SUTPA y cumpliendo con su parte en el cuadrilátero.

Una mano al mentón de Adriel, que fue cayendo de a poco y terminó acostado en la lona del ring, fue todo lo que necesitó Silva para hacer explotar al estadio de Once Unidos. El cinturón Latino Plata Superwelter del Consejo Mundial de Boxeo, sigue en buenas manos y estamos ante la presencia de un boxeador con mucho futuro y sólo 25 años.

Fue la tercera defensa del título y cumplió con creces. Enfrente tenía un rival que no era sencillo, experimentado, con 43 peleas en el campo rentado y no llegaba a Mar del Plata para ser partenaire. Sin embargo, lo terminó siendo porque el "Cuervo" siguió envalentonado con el triunfo de San Lorenzo por la Copa de la Superliga, salió a trabajar la pelea y cuando encontró el lugar y el momento justo aplicó un derechazo letal. No alcanzó a haber ni cuenta preventiva, porque el árbitro se dio cuenta que no había para más y decretó el final de la pelea, para que comience el festejo de Silva y toda la gente que lo acompañó en esta velada tan especial, con la presión extra que tenía la organización de Sutpa, el sindicato al cual es afiliado.

La noche comenzó con dos exhibiciones y cinco peleas amateurs que dejaron ver algunos chicos que pueden ser el futuro del boxeo argentino. Ya con la transmisión de TyC Sport, fue el turno de los combates profesionales y el primero en subir fue el marplatense Carlos Ronner, que afrontó una dura pelea con Marcelo Sánchez, que las tarjetas inclinaron para el hombre de Hurlingham en fallo dividido (39-38, 37-39 y 39-38).

Luego subieron dos chicas que mostraron una atractiva pelea, con una leve superioridad de Micaela "La Nena" Sarfati de Ramos Mejía, que no pudo terminarla antes de tiempo pero se impuso sobre Antonella "La Mosca" Molina en fallo unánime por la decisión del jurado: 38-38, 39-37 y 39.5-38.5)

Llegó el momento caliente de la noche con la pelea de semifondo y, antes, un merecido homenaje a alguien que ha hecho mucho por el boxeo de Mar del Plata y el país. En manos de Mariano Páez, presidente de la Comisión Mundial de Boxeo, se le hizo entrega de una plaqueta en reconocimiento a Héctor "Nene" Dipilato, el entrenador de Miguel Ángel Páez, Luis Lazarte, Fernando Sosa, entre tantos otros, recientemente fallecido. Después sí, subieron Elías Haedo de Pilar y Javier Vázquez Cabrera, de Paraguay, con un buen trabajo del argentino que fue superior, lo tiró en el tercer round y luego produjeron interesantes cruces que levantaron a la gente. El fallo favoreció a "Martillo" por 59-56.5, 58.5-55.5 y 59-55.5.

El resto es historia conocida. Tras la entrega de una plaqueta al Campeón Mundial Brian Castaño, por parte de Facundo Moyano y Sergio Sánchez, secretario general de Sutpa, subió el hombre más esperado de la noche y no falló. Al "Cuervo" Silva le armaron la fiesta y él la aprovechó.