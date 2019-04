Quilmes tiene una dura parada en Santiago del Estero

Si bien Quimsa está octavo, lejos de los puestos que se imaginaban en la previa de la Liga Nacional y con un plantel para estar más arriba, la primera parada de su última gira de la temporada regular para Quilmes es durísima. Será en el estadio "Ciudad de Santiago del Estero" desde las 22 y con el "tricolor" en una situación comprometida con el descenso.

Seguramente no sea el partido más sencillo para robar fuera de casa, pero a sólo 5 fechas del final de la fase regular, no hay más margen, hoy estaría jugando los playouts contra Atenas de Córdoba y cada encuentro es una "final". Pero Javier Bianchelli es conciente que, si quiere dar el golpe, tienen que hacer un juego casi perfecto y no se puede permitir lagunas.

Con plantel completo, con Luciano Tantos en mejores condiciones y Richard Jackson que mostró su mejor versión en el triunfo frente a Obras, la ilusión está intacta y se confía en la irregularidad de un Quimsa que ni cerca estuvo de rendir de acuerdo a lo que se esperaba.