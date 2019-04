El marplatense Marcos Siebert, convocado por el hermano de Schumacher

El marplatense Marcos Siebert anunció este martes con felicidad su llegada al equipo US Racing, propiedad del ex F1 Ralf Schumacher, hermano de Michael, y de Gerhard Ungar, ex jefe de Mercedes en DTM, para disputar el Campeonato Europeo de Fórmula Regional.

El piloto local de 23 años estaba sin escudería por falta de apoyo económico. En 2016, integrando el equipo suizo Jenzer Motorsport fue campeón en Monza del Campeonato Italiano de Fórmula 4, donde venció a Mick Schumacher, hijo del hoy convaleciente Michael. El camino lo vuelve a unir con el apellido más ganador de la historia del automovilismo. En el US Racing también compartirá equipo con David Schumacher, hijo de Ralph.

Siebert debutará el próximo domingo 5 de mayo en el circuito italiano de Vallelunga, por la segunda fecha de ocho en la temporada.

🏁ANUNCIO🏁 Feliz de anunciar que me uniré al equipo @USRacingTeam para competir en el campeonato de Fórmula Regional Europea FIA🏆

Nuestra primera carrera será este fin de semana en el autódromo de Vallelunga en Italia🇮🇹 Sigan atentos a mis redes que estaré dando más información pic.twitter.com/6Ma4KsDLQJ — Marcos Siebert (@Marcossiebert1) April 30, 2019

Tras haber sido campeón en 2016, Marcos Siebert corrió en GP3 en los escenarios de la Fórmula 1, y durante 2018 culminó tercero en el campeonato de la Eurofórmula Open.