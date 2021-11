Gonnet se juega todo en San Juan

El Autódromo Villicum de San Juan, será sede de la definición de los campeonatos de TC Mouras, TC Pista Mouras y las TC Pick Up. A nosotros, nos interesa la categoría del medio, porque el marplatense Gerónimo Gonnet estará buscando hacer una buena clasificación, quedar bien parado para la largada final y jugarse el todo por el todo para descontarle puntos al líder del certamen y ver si le alcanza para arrebatarle la corona.

Luego de conseguir otro podio en Viedma y acercarse nuevamente a la cima del certamen, Gerónimo Gonnet no baja los brazos y sigue soñando con el título de campeón 2021 de la especialidad escuela de la ACTC. Es cierto que deberá ir en busca de su tercer triunfo de la temporada para mantener sus aspiraciones al título, ya que se ve aventajado por Gaspar Chansard por 34 unidades. No obstante, la cita entregará el 150% de su puntaje habitual, por lo que las chances están más que abiertas para el piloto de Mar del Plata.

Su rápida adaptación a nuevos trazados, demostrada en la capital rionegrina, y el buen funcionamiento de conjunto que le permitió conseguir un constante protagonismo durante la temporada, le permiten seguir soñando con traerse el título a la "Feliz". Para muchos de la categoría, será la primera vez en el Villicum y tendrán que aprovechar las pruebas para conocerlo y adaptarse.

"Venimos de cortar una complicada racha de infortunios y pudimos volver a ser protagonistas de la lucha por la victoria como en la mayoría de las presentaciones de este año. Confiamos en poder volver a ser candidatos a la victoria o al menos a un lugar en el podio este fin de semana. El objetivo primordial es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y quedar por delante de nuestros rivales de la Copa de Plata, esperando su resultado para conocer nuestra posición en el campeonato. Iremos en busca de la victoria, de eso no quedan dudas, ya que eso nos permitiría continuar con nuestras aspiraciones al título", explicó Gonnet.



Sin embargo, es el primero que está consciente que no será algo sencillo. "Sabemos que no es una tarea fácil pero tenemos el potencial y la motivación para hacerlo. El objetivo sigue siendo el título y esperamos poder terminar el año festejando como todo el conjunto merece. Agradezco a mi familia y a todas las empresas que nos permiten estar presentes esta temporada, a todo el Equipo Fierromec Trotta Racing (con Esteban Trotta a la cabeza del proyecto) por la gran confianza que depositan en mi, por el profesionalismo con el cual trabajan, y por la ayuda que me brindan para facilitar mi trabajo en cada fin de semana de carrera”, sentenció Gero.

Después de los ensayos del viernes, la jornada sabatina comenzará con el último ensayo de la fecha y dará paso a la única oportunidad de clasificar del fin de semana, que será a las 16,10 con transmisión de DeporTV. El plato fuerte de la jornada será el domingo con las series a las 9.05 y 9.30, que ordenarán la grilla de largada para la última definición del año, que tendrá una duración de 14 vueltas o 30 minutosy será transmitida a través de la TV Pública.