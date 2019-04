Cierre del restaurant “Amigos”: incertidumbre de los trabajadores por el pago de las indemnizaciones

El cierre del emblemático restaurant “Amigos de Pepe Suárez”, luego de 39 años de funcionar en Mar del Plata, dejó a 7 personas sin trabajo y con la preocupación de no poder cobrar la indemnización.

En tal sentido, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) local expresaron su preocupación por la “total ausencia de los dueños del lugar” en esta coyuntura y advirtieron que “no hay nadie que dé la cara” en esta situación.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-4-4-8-15-0-tras-cerrar-amigos-pepe-suarez-busca-seguir-en-la-gastronomia-no-se-donde-ni-como

“Hay unos 7 trabajadores que estaban en `Amigos´ en una gran informalidad. Hace mucho tiempo que el Sindicato incluso no cobraba las cargas sociales y desde diciembre el restaurant venía con dificultades. Desapareció el que estaba a cargo y Pepe Suárez nos dijo que él no tiene nada que ver. No hay nada a su nombre”, aseguró Nancy Todoroff, secretaria general de la Uthgra Mar del Plata, en diálogo con 0223.

En ese marco, la dirigente recordó que “hace más de 10 años un `Amigos´ dejó un tendal en un restaurant en el Puerto y ahora hicieron lo mismo. Al parecer el yerno de Pepe Suárez era el responsable pero desapareció”, denunció.

“Los trabajadores en los últimos meses se hicieron cargo del local gastronómico y cobraban sus salarios con la caja que hacían. Las indemnizaciones están casi perdidas. Lamentablemente en estas situaciones hay que ser muy cuidadosos porque si queremos que estos locales trabajen de manera correcta, quedan al borde de cerrar”, razonó Todoroff.