Quilmes la hizo completa

Era el más importante de los juegos que tenía como local y lo sacó adelante. El triunfo de Quilmes por 76 a 65 sobre Argentino de Junín deja atrás las derrotas ante Regatas y Comunicaciones, tiene un valor mayor por ser un rival directo en la lucha por evitar los playoffs de Permanencia y, encima, le ganó por más de cinco puntos, para tener ventaja en caso de desempate.

Salvo el segundo parcial, cuando el "tricolor" hizo prevalecer una defensa cargada de intensidad, que lo obligó a tirar incómodo a la visita, el resto de la noche fue pareja. Y en esos segundos 10 minutos, no pudo tomar una distancia aún más tranquilizadora porque no estuvo efectivo en ataque. El primer cuarto había sido equilibrado, salvo en el comienzo cuando Argentinos se puso 8-0 y generó preocupación en el "cervecero", que se acomodó rápido y puso las cosas en su lugar hasta irse al descanso abajo apenas por 2: 15-17. El acto que siguió fue el mencionado, un rival que no encontraba el gol y un parcial positivo para el dueño de casa que lo dejó en un solo dígito (lo ganó 18-8) y se fue al vestuario con una nada despreciable luz de 8 puntos: 33-25.

Al regreso, más allá de un buen arranque local, el que pudo meter una estocada fue el "turco" que dejó el juego a dos puntos y todo volvía a empezar. La ventaja que tenía Quilmes, era que Winsome Frazier estaba iluminado y no le pesaba ser la principal vía de gol. Viendo como se daba la noche, mantener una diferencia de 7 (56-49) para los diez finales, no parecía poca cosa. Y no lo fue, porque en un cuarto decisivo en el que la pelota pesaba mucho de los dos lados, esa ventaja hizo que Argentino en muchos momentos se apurara y la obligación de convertir lo llevaba a tomar decisiones equivocadas. De la mano del "23", Quilmes empezó a encaminar la victoria, aguantó cuando fue necesario y lo liquidó para llevarse un 76 a 65 que se festejó por partida doble.