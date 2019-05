"Vamos a trabajar para hacer un Hospital Municipal con financiación múltiple"

El ex Secretario de Salud, Alejandro Ferro, anticipó que una de las prioridades que se plantea Gustavo Pulti, en caso de lograr un nuevo mandato en el Municipio, es la construcción de un Hospital Municipal en cercanías del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Pehuajo al 250.

"Si somos Gobierno, nos vamos a poner a trabajar para hacer el hospital municipal al lado del CEMA, tal como estaba previsto. Pero queremos trabajar en un hospital de financiación múltiple, con colaboración de Nación y Provincia, para no recargar los presupuestos de la ciudad que tienen altísimos costos", fundamentó el profesional.

En declaraciones vertidas a 0223 Radio, el ex funcionario fundamentó su postura al considerar que Mar del Plata "lo necesita porque el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) está sobrecargado por el uso masivo que le dan los vecinos de la ciudad y la zona". "El primer proyecto de máxima importancia es trabajar en el Hospital Municipal", ratificó.

De todos modos, Ferro alentó la continuidad de la ampliación del CEMA que lleva adelante Carlos Arroyo como una "primera parte del hospital". "Nosotros construimos ese lugar pensando en hospital", aclaró, y recordó: "Tenemos el anteproyecto presentado a este Gobierno, que dijo que iba a hacer dos hospitales y todavía no inauguraron nada nuevo".

Por otra parte, el médico aclaró que no tiene intención de volver a formar parte de un gabinete de Gobierno aunque no descartó "cooperar" con el eventual equipo de gestión que defina el ex Intendente Pulti. "Hay etapas que ya cumplí y no tengo intereses en ese sentido, pero no necesariamente hace falta que colabore con un cargo; lo puedo hacer ad honorem", indicó.