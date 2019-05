A diferencia del resto del país, se mantiene estable el trabajo en la construcción de Mar del Plata

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), la construcción en todo el país cayó un 3,5% sin embargo en Mar del Plata, la actividad se mantiene estable.

“No estamos en el peor momento pero tampoco en el mejor”, resumió el representante de la Uocra local, César Trujillo, que en diálogo con 0223, valoró que las grandes obras que se realizan en Miramar con el Parque Eólico, la ruta 11, en el Aeropuerto o en el Gasoducto de la Costa, ocupan a unos 500 trabajadores registrados.

“A nivel nacional la caída es bastante importante pero en Mar del Plata estamos trabajando tranquilos. No como en los mejores momentos pero estamos trabajando. Hay muchas grandes obras pero también hay trabajo en el resto, ya que los inversores siguen apostando al ladrillo. Y eso se ve en el movimiento que tienen los corralones”, evaluó el líder del gremio de la construcción en la ciudad.

En esa línea, el dirigente expresó: “El Parque Eólico en Miramar es una obra impresionante. Las torres son de unos 100 metros y las aspas son de 60 metros. Este último viernes se incorporaron 30 oficiales armadores para empezar a colocar las columnas, que ya ocupa a unos 300 muchachos. Si bien es una obra pública también hay inversión de capitales chinos, que una vez terminada se conectará al tendido eléctrico de la zona”, explicó.

Asimismo, Trujillo contó a este medio que continúan las obras en el Aeropuerto Astor Piazzolla y esperan que entre septiembre y octubre finalicen los trabajos, que cuenta con más de 40 empleados que entre otras tareas, incorporarán una manga, “que era esperada desde hace años”.

El Gasoducto de la Costa

Consultado por los avances en la construcción del esperado Gasoducto de La Costa, el titular de la Uocra señaló que hay unos 70 personas trabajando en los compresores de Las Armas, que permitirá la conclusión de las obras. Y coincidió con las declaraciones de Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores de la ciudad, que adelantó a este diario digital que el gasoducto podría estar terminado, en una primera etapa, en el mes de julio o agosto.

“La gente de Camuzzi nos explicó que la conexión de dos bypass podrían permitir que para julio, si es que no hay lluvias y no demoran la obra, se podría conectar en principio a todos los edificios que quedaron en el corralito del gas pero no a las 81.000 nuevas bocas que es lo esperado”, estimó.

“También hay trabajo en las tareas de fresado que se están haciendo en la ruta 11 entre el Faro y Miramar y los countries están demandando mano de obra. Hoy el que tiene un oficio, tiene trabajo”, concluyó Trujillo.