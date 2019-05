Mariana Carbajal: “Cuando empezás a ver la desigualdad, ya no podés dejar de verla”

La escritora y periodista de Página 12, Mariana Carbajal, presentó este fin de semana en la ciudad su último libro “Yo te creo, hermana”, en el que reúne los testimonios de mujeres víctimas de la violencia machista en primera persona. “Debemos reconocer la lucha de generaciones anteriores, por las cuales nos fuimos haciendo feministas. Porque cuando empezás a ver la desigualdad, ya no podés dejar de verla”, afirmó el viernes ante un auditorio completo que se reunió en La Casa del Balcón, a partir de la convocatoria del colectivo de Periodistas Feministas de Mar del Plata.

“Este libro lo pensé como una responsabilidad, una oportunidad para que esas voces se escuchen mejor. Las historias arman un mosaico, en el que busqué reflejar una diversidad de biografías, y a través del que traté de demostrar lo que nos pasa por ser mujeres o tener cuerpos femeninos. Mi sueño es que este libro sea un registro del pasado, de lo que vivíamos las mujeres en el pasado”, expresó.

A su entender, “este hartazgo”, que fue el que convocó la primera marcha de #NiUnaMenos en 2015, permite “ponerle nombre a otras violencias que no estaban dichas”.

A su vez, reconoció haber “tomado conciencia de que en los hechos relatados donde sí se configura un delito, la mayoría quedaron impunes porque no fueron escuchados, porque no se les creyó o porque para la justicia no alcanzaba”.

Tras la publicación de “Yo te creo…”, Carbajal dijo que “el agradecimiento vino del otro lado”, de parte de las víctimas, “porque con el sólo hecho de haber escuchado lo que contaban, ellas habían sanado”. En ese contexto, resaltó que “cuando uno hace público lo personal, es político”. “Esta construcción, esta cartografía es colectiva”, agregó.

En tanto, aclaró, su libro “no es un escrache, sino lo contrario” y reparó en que, en muchos casos, las víctimas acuden al uso de las redes sociales para contar abusos, sobre todo, cuando se trata de adolescentes. “Es la forma que han encontrado para poner las cosas en palabras; de vomitar estas historias silenciadas”, sostuvo, aunque reconoció que “no todas las conductas son abusivas según están tipificadas en el Código Penal”. En ese sentido, cuestionó que aún el poder judicial “se niega a incorporar la perspectiva de género” y mencionó el caso por la muerte de Lucía Pérez, cuyo fallo calificó como “el compendio de la brutalidad de una justicia sexista y misógina”. Esta última frase provocó el inmediato aplauso de los presentes y la emoción de Marta Montero, mamá de Lucía, que escuchaba la charla en primera fila.