El municipio le respondió a Montenegro: "Hace tiempo se hacen habilitaciones online"

Luego de que el diputado nacional y precandidato a intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro propusiera ofrecer habilitaciones comerciales de forman online y cuestionara las demoras en los trámites, desde el municipio salieron a responderle. "Me llama la atención la falta de información del diputado al hacer este tipo de declaraciones porque ya existen en Mar del Plata y desde hace un tiempo las habilitaciones online, e, inclusive, ya se han mejorado" los procesos, dijo Emilio Sucar Grau, titular de Inspección General de la Comuna.

El funcionario explicó en diálogo con 0223 que las habilitaciones "son inmediatas" y los trámites, "sencillos" para comercios de menos de 100 metros cuadrados cubiertos y determinadas actividades comerciales, "como una casa de ropa, un bazar, un kiosco". En esos casos, dijo, se les otorga una oblea por 4 años para poder funcionar.

"Después -agregó- están las habilitaciones por expedientes que también son ágiles, aunque hay que ver cuál es el tipo de rubro a habilitar: no es lo mismo una estación de servicio que otro tipo de actividad".

En ese sentido, Sucar Grau aclaró que el plazo de entrega de una habilitación es de aproximadamente 40 días, y apuntó contra el legislador nacional: "Yo entiendo que esté en campaña, pero no se puede desinformar a quien lee este tipo noticias. Una habilitación no demora ni uno ni dos años; a lo sumo puede tardar eso si el comerciante no tiene los papeles en regla o hay una negligencia o falta de documentación".

"Invitamos a quien quiera tener a conocer mayor conocimiento de cómo se habilita un local en la ciudad los alcances de la ordenanza 20054 (que regula la tramitación de habilitaciones) y como trabajamos", sentenció.