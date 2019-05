Por primera vez habilitan en Mar Chiquita un servicio de endocrinología

Un endocrinólogo es un médico especializado en las enfermedades de las hormonas, del metabolismo y en los problemas nutricionales.

El médico clínico deriva a un endocrinólogo cuando los pacientes tienen un problema en el sistema endocrino (Ej. hipotiroidismo, etc.), alguna alteración del metabolismo (Ej. diabetes, osteoporosis, etc) o algún problema nutricional (Ej. Obesidad, desnutrición, etc.).