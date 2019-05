Pichetto pasó por Mar del Plata y le apuntó a Cristina: "Me alegro que después de 15 años vaya al PJ"

En una recorrida por las instalaciones de diferentes fábricas del Puerto de Mar del Plata, el senador nacional y referente de Alternativa Federal Miguel Ánguel Pichetto hizo referencia a la reunión que encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con las autoridades del Partido Justicialista, en la que estuvo ausente Sergio Massa, e ironizó al respecto.

"No me gusta hacer valoraciones y descalificaciones, pero es un escenario ya repetido. Me alegró que después de 15 años vaya al partido", manifestó y subrayó la ausencia de Massa en el cónclave, la cual "ratificó su voluntad de permanecer a este espacio". En este sentido, Pichetto rescató que desde Alternativa Federal ofrecen una propuesta diferente a la del kirchnerismo. "Es un espacio que representa el centro nacional con Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, además del propio Massa", aseguró.

"Esta construcción entiende que no debe tener ningún contacto con los extremos. El desafío del peronismo es ser un partido del sistema republicano, democrático y federal que participe en las discusiones públicas pensando siempre en un aporte positivo, esto es lo que queremos construir. Queremos recuperar el trabajo, el desarrollo, el desempleo, un modelo productivo. Ese es el programa que le permitió a Argentina recuperarse del 2001", argumentó.

Asimismo, el senador nacional aseguró que desde el bloque que conduce Sergio Massa no acompañarán a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones generales de octubre. "Nosotros no tenemos nada que ver con Unidad Ciudadana ni con volver a reiterar la candidatura de la ex presidenta". En referencia a los 12 años en los que gobernó el kirchnerismo, Pichetto indicó que "fue un proceso largo en la historia del país, con aciertos y errores", aunque manifestó que no sería "bueno" un posible regreso al escenario presidencial "porque Argentina podría quedar aislada en el contexto internacional".

"Tenemos una visión de diálogo, la idea de la unidad nacional es un eje central, salir de la confrontación binaria, construir desde los extremos. Hay que alejarse de eso y dejar de mirar la Argentina con el espejo retrovisor del pasado. Esta bien recordar para no volver a cometer los graves errores que se cometieron, pero hay que construir mirando hacia adelante. Hay que equipar y fortalecer las fuerzas federales, trabajar en la producción para la defensa. Atender la problemática de las pymes. Este es el proyecto, recuperar el sendero que tiene que ver con el mundo del trabajo y no el de los desempleados con planes, eso consolidad la pobreza y la miseria", expresó Pichetto.

Recorrí las instalaciones del complejo Solimeno en Mar del Plata,

una de las empresas pesqueras más grandes del país, que da trabajo a 850 personas (500 embarcados y 350 en planta).

En 2018 las exportaciones del sector alcanzaron los USD 2.148 millones (3,5% del total exportado). — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) May 15, 2019

En este sentido, el presidente del bloque Justicialista en el Senado indicó que Mar del Plata ha tenido en los últimos años un fuerte crecimiento en la periferia, por lo que aumentaron los sectores más pobres y marginales. "En la "época K" también hubo transferencia de sectores urbanos del conurbano bonaerense hacia las ciudades turísticas", acusó.

Por otra parte, Pichetto analizó la situación política de Argentina de cara a las elecciones y manifestó que "el problema es de confianza y de incertidumbre, lo electoral también juega. El mundo no funciona con la lógica del discurso emocional que quiere captar algún voto, cuando después eso te convierte en Venezuela.

Para finalizar, el líder político evaluó la gestión de Mauricio Macri al frente del Gobierno Nacional. "No creo que haya habido una intención de Macri para colocar a su gobierno y su propuesta política en los bordes de la derrota. Hubo mala praxis. La elección del 2019 se resuelve por el bolsillo, el lado económico. La gente va a pensar en cómo le fue y en cómo le va a ir, eso va a definir el voto", vaticinó.