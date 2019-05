“Guías a la par” cumple dos años y ya tiene más de 60 voluntarios que acompañan a correr a personas ciegas

“Guías a la par”, una ONG que nació con el fin de capacitar y entrenar a guías que puedan acompañar a personas ciegas a correr o caminar, no para de crecer: a dos años de su inicio, ya son más de 60 los voluntarios que participan del proyecto. Por eso, este sábado se dictará un nuevo taller teórico- práctico en el Torreón del Monje, con el objetivo brindar a los aspirantes herramientas para que se pueda guiar a personas ciegas en diferentes circunstancias de desplazamiento, ya sea en un espacio urbano o deportivo. Incluso, ante la gran demanda, desde la entidad que coordina Marisa Arregui, ya están pensando en convocar a una nueva jornada para los primeros días de julio, esta vez, en el espacio Unzué.

En diálogo con 0223 Radio, Marcos Folgar, integrante de “Guías a la par”, contó que hasta el momento ya son 30 las personas ciegas y alrededor de 60 los acompañantes que participan en distintas pruebas de atletismo.

“El guía voluntario acompaña a una persona ciega a correr carreras cortas (3, 5, 10 y hasta 21 kilómetros) o bien, a caminar”, puntualizó, y recordó que la iniciativa surgió luego de que Marisa, al participar de una carrera, viera a una chica ciega acompañada por otra persona, y comenzara a entrenar a dos jóvenes. “Hoy hay más de 60 guías voluntarios y el grupo sigue creciendo”, resaltó Folgar.

Además, explicó que es una actividad que puede hacer “cualquier persona”, aunque reparó en que se necesita una capacitación. “Cuando uno ve a una persona ciega tomada de un hombro o del brazo de una persona al cruzar la calle te das cuenta de la confianza que se deposita en quien lo ayuda; imagínense cuánta más confianza hay cuando corremos”, advirtió. En ese sentido, hizo hincapié en la cantidad de barreras que hay, por ejemplo, en el paseo costanero, circuito predilecto para los runners. “Frente a la Plaza España, en in trayecto de 400 ó 500 metros detectamos más de 20 obstáculos: tapas, baldosas flojas, perros que se cruzan, chicos en skate, puertas de autos abiertas, bicicletas, motos, postes de luz en lugares en donde la veredas son más angostas, tachos de basura”, contó, al tiempo que destacó la importancia de que un guía esté bien entrenado. “Cuando uno va corriendo, las órdenes que nos tienen que dar deben ser cortitas, concretas: ‘cordón arriba’, ‘cordón abajo’, ‘derecha’, ‘izquierda’”, explicó.

Por último, Marcos Folgar se mostró agradecido por la labor que realizan los voluntarios y aseguró que en Mar del Plata “hay mucha gente solidaria”. “Cuando pienso en esto que estamos haciendo, se me viene a la cabeza la palabra libertad. Quedé ciego a los 25 años y era una persona que practicaba mucho deporte, salía a correr, jugaba al fútbol, al voley, al tenis y, obviamente, a partir de la ceguera, las dificultades no me permitían poder correr. Pero a partir de conocer "Guías a la par" pude volver a hacerlo. Es algo hermoso, porque uno tiene sensaciones que no podría sentir si no tiene un guía al lado”, expresó.