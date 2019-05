Docentes municipales cuestionaron a Distéfano: “Está destruyendo el sistema educativo municipal”

Docentes municipales y delegados de otros sectores de trabajadores del Municipio se concentraron este jueves al mediodía, para visibilizar a través de diversas pancartas y de una panfleteada, el “ataque al sistema educativo municipal”, a cargo, según manifiestan, de la administración de Carlos Arroyo.

En diálogo con 0223, Alejandra Ayek, secretaria educativa del STM, explicó que estas jornadas de lucha se dan luego del "ataque a nuestro sistema educativo y a los trabajadores municipales”.

“Más allá del recorte salarial, también hemos tenido que escuchar al señor Intendente decir que `el sistema de educación municipal no existe´. Cuando es un sistema de 54 años de trayectoria y que las comunidades de los distintos barrios de Mar del Plata han elegido una y otra vez”, aseguró.

En esa línea, cuestionó a la exsecretaria de Educación, Ana María Crovetto y al actual titular de la cartera educativa, Luis Distéfano: “A Crovetto la recordamos como que no hizo nada, nos faltó el respeto y nos sacó el picaporte de la secretaria de educación a los docentes municipales. Pero Distéfano todavía ha sido una sorpresa: los primeros meses hicimos una mesa técnica -que no es co-gobernar, como dice él ahora- y trabajamos amenamente. Pero a partir de octubre, comenzó con una actitud totalmente agresiva, de amenaza de sumarios y sanciones. Y de decir que nuestro sistema educativo no existe y es provincial. La realidad es que sentimos que lo único que está haciendo es destruir el sistema municipal”, recalcó.

La bonificación docente y otros reclamos del sector gremial

Además de la cuestión salarial por la intención del Municipio de quitar la bonificación docente, desde el STM reclaman por los cargos que no se cubren en la Secretaría de Educación, en las escuelas y jardines, así como las nuevas normativas “ que eran para agilizar la cobertura de cargos y esta a la vista que lo único que hicieron fue demorarlas”.

“Los comedores escolares que no todos han podido comenzar, la normativa que va en contra del Estatuto Docente Municipal, el Cierre de Cursos de Formación Profesional y los jubilados cobrando con un año de atraso por las actualizaciones de sus haberes. Todo muy complicado, e innecesariamente”, dijo Ayek.

En cuanto a la bonificación docente, la referente gremial señaló que “tenemos la demanda que se presentó en lo Contencioso Administrativo Nº2, donde los compañeros fueron favorecidos en una cautelar pero el Municipio que debería haber empezado a pagar a partir de marzo, no lo ha hecho. Tenemos entendido que este mes va a cumplir, porque el Tribunal ha reafirmado que tienen que cumplir con la cautelar”, remarcó.