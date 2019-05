En Córdoba, Quilmes quedó al borde del descenso

Una noche para el olvido en Córdoba. Quilmes, tras un primer tiempo parejo, tiró todo por la borda en el tercer parcial (28-11) y Atenas de Córdoba se impuso por 99 a 65, y dejó la serie de play off por la permanencia 2-0 a su favor. El elenco de Mar del Plata está obligado a ganar tres partidos para no descender al TNA. El próximo sábado -hasta ahora- será el próximo encuentro, en el estadio de Once Unidos.

Buen arranque de Quilmes, incomodando a Atenas. Bianchelli sorprendió con los ingresos de Eduardo Vasirani y Luciano Tantos de arranque. El "Tricolor", con un gran desgaste para defender, logró poner el desarrollo a su favor, llevando la delantera en el marcador, con un 9-14 (triple de Fernández a 2m30s) muy bien logrado. Pero el ingreso de Maximiliano Stanic sacó al local de su mal momento. Junto al también relevo Fernando Martina, el "Griego" ajustó la defensa y terminó igualando el parcial en 18, ante un conjunto de Bianchelli que deflexionó en ese tramo final, con cinco pérdidas.

En el segundo cuarto, Atenas extendió su dominio y con su envión alcanzó un parcial de 9-0 (25-18) que llevó a Bianchelli a pedir tiempo muerto al minuto y medio. Encima, Vassirani alcanzó rápidamente la tercera falta. Y el rebote defensivo era una de sus falencias. Quilmes, con un triple de Morales, empezó a volver al partido. Aunque el local llegó a la máxima diferencia (38-30) con Franco Baralle. Maxi Maciel tuvo un fructífero ingreso para defender y anotar dos "bombas" en momentos complicados (33-30 y 41-38). Mateo Bolívar también colaboró con cuatro anotaciones. El "Tricolor" se fue al descanso abajo por 43-38.

Pero el tercer parcial fue de lo peor para Quilmes. Tras un minuto y medio de paridad, Atenas con una férrea defensa pasó por arriba a su rival, que sumó un total de seis pérdidas que lo hundieron por completo. Tras un 55-47, el local estableció un parcial de 14-0 decisivo (69-47), con contragolpes y el tándem Romano-Martina que sentenció la historia.

El segmento final estuvo de más. No hubo reacción de Quilmes, que encima sufrió la lesión de Sebastián Morales, sumando una preocupación más de cara al sábado y el eventual cuarto juego. Atenas manejó el reloj y hasta terminó jugando con algunos de sus juveniles.

Síntesis

Atenas (99): Franco Baralle 5 (X), Mateo Chiarini 11, Jonathan Moore 15, Nicolás Romano 20 y Leon Williams 2 (FI); Maximiliano Stanic 7, Fernando Martina 21, Bruno Barovero 4, L. Lema 1, J. Fernández Chávez 8, I. Segura 2, A. Andres 3. Entrenador: Osvaldo Arduh.

Quilmes (65): Luciano Tantos 2, Lucas Ortiz 3, Winsome Frazier 17, Eduardo Vassirani 4 y Richard Jackson 15 (FI); Maximiliano Maciel 6, Mateo Bolívar 6, Juan De La Fuente 0, Sebastián Morales 5, Víctor Fernández 7. Entrenador: Javier Bianchelli.

Parciales: 18-18, 25-20 (43-38), 28-11 (71-49) y 28-16 (99-65).

Estadio: Polideportivo “Carlos Cerutti”.

Arbitros: Alejandro Chiti, Juan Fernández y Daniel Rodrigo.

Atenas, enojado por el cambio de fechas

La AdC anunció el cambio de fechas para los partidos a jugarse en Mar del Plata. En vez del 27 y 29 de mayo (habrá paro), se adelantó para el 25 y 27, y en el estadio de Once Unidos. La dirigencia de Atenas se reunirá mañana porque explican ya tener adquiridos los pasajes en avión para su plantel. Quilmes ofreció pagar la diferencia económica. Restará esperar si surge algún nuevo cambio.