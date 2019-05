Doce días de acampe: “Nos causa admiración que no les importe nada”

La “falta de respuestas” por parte del Ejecutivo mantiene el acampe de organizaciones sociales frente al Municipio, que desde hace 12 días reclaman alimentos.

En diálogo con 0223, Pablo Barragán, referente del Polo Obrero local, manifestó que “hasta ahora no se acercó ningún funcionario del gobierno”.

“Nos causa admiración que no les importe nada que estemos tirados en la calle y no den respuestas al reclamo. Patricia Leniz podrà decir que se acercaron, hablaron con nosotros, pero no hay nada”, señaló.

“Estamos esperando que les den a los compañeros las tarjetas de alimentos, pero que se las den, no que hagan cruces o definan a quién le corresponde y a quién no. Que les den la tarjeta”, remarcó.

En ese punto, cuestionó que ante la falta de respuestas, “la situación es cada vez más angustiante” así como la relacionada al mejoramiento habitacional .

Asimismo, Barragán adelantó que este martes hay una reunión en La Plata, donde participará el Polo Obrero y el Frente Piquetero, que se formó a nivel nacional, por el reclamo de incremento de alimentos para comedores y merenderos.

“Después de esa reunión saldrá algo en concreto. Ya sea para llevarnos los reclamos que estamos planteando o para profundizar el plan de lucha. Desde el Día Cero, el gobierno ha insistido en tratar de transgredir el reclamo. Metiendo a la justicia de por medio, como si lo que estuviéramos haciendo no fuera legítimo. Y como si ellos no fueran los responsables de dar la respuesta”.

Por otra parte, recordó los hechos acontecidos el sábado a la noche, cuando desconocidos atacaron con bombas de estruendo al grito de `váyanse´.

“Este gobierno se tiene que ir porque ha demostrado que es incapaz de gobernar. Y que ha aplicado un ajuste que ha demostrado la situación”, cerró.