Una multitud marchó en Mar del Plata por el aborto legal, seguro y gratuito

En el marco de la octava presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cientos de mujeres realizaron un "pañuelazo" y se movilizaron este martes por las calles de Mar del Plata para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, como asimismo exigir la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

La convocatoria estaba anunciada para las 17 horas en el Monumento a San Martín, en el emblemático cruce de Avenida Luro y Mitre. Allí, mujeres de todas las edades se concentraron para reclamar por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y que finalmente el aborto sea seguro, legal y gratuito, para luego recorrer las calles del centro y finalizar en la rambla marplatense.

En diálogo con 0223, Clara Barrenechea, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mar del Plata, resaltó la convocatoria que tuvo lugar en la ciudad, que también se replicó en diferentes puntos del país y del mundo, tras la presentación del proyecto en el Congreso de la Nación. "Hoy es un día muy importante para las feministas, hace 14 años nacía esta campaña", inició.

"Todos nos sentimos parte, el debate atravesó la sociedad. No es solo la marea verde en las calles, entró a las escuelas, los hogares y el trabajo. Nos vemos en la necesidad imperiosa de asumir este compromiso histórico con nuestros derechos que es que el aborto sea legal, seguro y gratuito", manifestó la representante feminista.

Asimismo, en referencia a la "batalla cultural" que se instaló en 2018, con la que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y luego el rechazo del proyecto en el Senado, Barrenechea resaltó que "hubo una maduración política muy importante en nuestra sociedad y es por eso que transformamos ese aprendizaje producto de ese debate intenso del año pasado en un proyecto mejor, enriquecido".

En este sentido, el nuevo proyecto presenta algunas modificaciones en relación al del último año. El sujeto no son solo las mujeres, sino también personas no binarias, hombres transexuales, lesbianas y todas aquellas personas con capacidad de gestar. Por otra parte, ahora se contempla el aborto libre hasta la semana 14, incluyendo no solo a los establecimientos del sistema de salud público sino también dentro del plan médico de las obras sociales y los sanatorios privados, además de imponerle al Estado un lapso de cinco días para desarrollar esta práctica.

"Estamos convencidas de que hemos diseñado una herramienta maravillosa para el acceso a la salud de las mujeres. Hay un sector de la política que entendió y hay otro que va a comprender. Esta marea sigue creciendo, si no es hoy, será más pronto que tarde este proyecto de ley en Argentina", concluyó.