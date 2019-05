Matías Degrá: "Estamos con los pies sobre la tierra"

Es uno de los más experimentados del plantel y brinda tranquilidad. A la hora de hablar pero, sobre todo, cuando se para en el arco y marca presencia con su 1.92 metros. Matías Degrá se convirtió en una pieza clave de Alvarado para llegar a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A y luego de la práctica del viernes, habló con 0223 de lo que viene, utilizó mucho la palabra "paciencia" y se ilusiona con el tan ansiado ascenso.

El "torito" está a sólo tres pasos del sueño de todos, pero a su vez son los más largos, los más difícil, los que juegan no sólo en lo deportivo sino también desde el punto de vista emocional. Más allá de la ansiedad general de los hinchas, el arquero demuestra tranquilidad y remarca la importancia de lo hecho hasta el momento: "Cuando entramos al Pentagonal yo decía que lo bueno era la doble oportunidad de ascenso y estamos por esta ruta. Hemos aprendido mucho de lo que nos ha pasado en el Pentagonal, nos hemos tomado de otra forma también estos partidos. Estamos muy cerca pero con los pies sobre la tierra, pensamos solamente en lo que viene el domingo en hacer las cosa bien y después veremos lo que viene", aseguró el santafesino de Armstrong.

Pese a que Alvarado fue más que Deportivo Madryn en la ida y hasta pudo traerse un triunfo, Degrá destaca que "fue clave venirnos con algo de Madryn, en los playoffs es importantísimo el primer partido, más para nosotros que después tenemos la suerte de definir como local donde nos hacemos fuertes. No tenemos que jugar con desesperación, hay que tener tranquilidad, tenemos 90, 95 minutos para ganar el partido como nos pasó con Sol de Mayo que el gol llegó en el segundo tiempo, así que ojalá se nos dé para nosotros como sea, jugamos acá, en casa, con nuestra gente y tenemos que aprovecharlo".

El hincha, generalmente, es impaciente, se pone nervioso y va a pretender que el partido esté 2 a 0 a los 10'. Sin embargo, no será fácil, son dos equipos que se conocen mucho y seguramente será cerrado. Por eso, el plantel sabe que no debe caer en la desesperación y la ansiedad de la gente. "Es un tema que se habla, es fundamental mantener la tranquilidad. Lo de la gente es espectacular, está buenísimo y nos saca un plus a nosotros, ojalá que ponga nervioso al equipo rival. Nosotros sabemos que este torneo es muy parejo y lo importante es no perder el control, estar muy atentos defensivamente y la paciencia necesaria para marcar, ojalá lo hagamos rápido porque cambiaría el transcurso del partido".

Respecto a su nivel, de menor a mayor hasta convertirse en uno de los puntos más altos y regulares de la temporada, el arquero que el 18 de junio cumplirá 36 años, afirmó que "me sentí muy cómodo todo el año, también nos fuimos acomodando como equipo, fuimos encontrando un equilibrio defensivo que en otro momento no tuvimos, no quedamos tan expuestos como quedábamos antes, y sí es cierto que cuando jugás con los mejores puede ser que tengan más chances de marcar y hay que estar, hay que estar a la altura de las circunstancias, pero creo que estamos más equilibrado como equipo, estamos más maduro y eso se nota".