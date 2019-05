Alvarado no se quiere ir del Pentagonal sin un triunfo

A la misma hora que estén jugando Alvarado y Defensores en el Minella, en Río Cuarto, se estará definiendo el primer ascenso y el campeón del Torneo Federal A 2018/19. Para eso, tiene que haber un ganador, porque la paridad en resultados que han tenido ambos equipos, hace que en caso de igualdad deban jugar un partido decisivo en cancha neutral dentro de las 72 horas. El local, Estudiantes, llega envuelto en polémicas a este lugar, por arbitrajes que dejaron mucho que desear en Ramallo y ante el "torito", mientras que Sarmiento lo consiguió en base a buen juego y sin discusiones, lo que pone un condimento extra

Playoffs - Revanchas

15hs. Gimnasia (CdU) (0) vs. Sportivo Las Parejas (0)

16hs. Huracán Las Heras (0) vs. Sol de Mayo (Viedma) (1)

16hs. Chaco For Ever (0) vs. Deportivo Madryn (1)

16hs. Desamparados (San Juan) (0) vs. Deportivo Maipú (Mendoza) (1)