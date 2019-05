Hundimiento del crucero General Belgrano: "No fue un crimen de guerra"

El pasado 2 de mayo se cumplieron 37 años del hundimiento del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas. En medio de los recordatorios a los 323 tripulantes que perdieron la vida a bordo del buque, una publicación en la cuenta oficial de Twitter de la Armada Argentina causó revuelo entre ex combatientes y familiares de los caídos.

"Hace 37 años el crucero ARA General Belgrano se hundió en uno de los mares más hostiles , durante la Guerra de Malvinas. Hoy rendimos homenaje a los 770 tripulantes que volvieron, a quienes quedaron en las frías aguas del Sur y al buque que continúa navegando en nuestra memoria", se leía en el mensaje. Sin embargo, en el intento por hacer un sentido homenaje, se desató una lluvia de críticas por las palabras que utilizaron para referirse al hecho.

En este contexto, el ex jefe del Ejército Argentino Martín Balza explicó que el hecho que ocurrió en aquel entonces "fue un hecho de guerra". "No fue calificado internacionalmente, ni siquiera por nuestro gobierno, como un crimen de guerra", afirmó en diálogo con 0223 Radio.

Asimismo, el ex funcionario de la década menemista detalló que "un crimen de guerra es cuando se han vulnerado los usos y leyes de la guerra. En este caso no se vulneró, el crucero fue hundido en una zona internacional". "Reino Unido dijo que era una amenaza, pero yo no creo eso. El crucero tenía proa al continente", agregó.

Martín Balza. Foto: Télam

Para finalizar, subrayó que en principio el crucero General Belgrano iba a estar en Puerto Argentino, "cosa que hubiese sido importante para aprovechar el alcance del calibre de los cañones del crucero que eran de mayor alcance y mayor calibre que los cañones que tenía la artillería en Malvinas". "En la Guerra de Malvinas la flota de mar no intento disputarle el espacio marítimo a la flota británica. No era una amenaza. Pero para mi fue un hecho de guerra en aguas internacionales", resumió Balza.