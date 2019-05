Quilmes reaccionó tarde y quedó último en la Liga Nacional

La ley del ex. Nicolás Romano se mete ante la marca de Jackson. El ala pivote fue uno de los goleadores de la noche con 21 puntos. (Foto: @Atenas_Oficial)

De la ilusión a la desazón. Quilmes salió a jugar en el "Carlos Cerutti" con la ilusión de pensar en la salvación y, 40' después, se encuentra en lo más bajo de la tabla de posiciones, perdió la ventaja deportiva con Atenas y, a dos fechas del cierre de la fase regular, depende de un milagro para evitar los playoffs de permanencia. El 89 a 71 del "griego" complicó sobremanera a los de Javier Bianchelli que ahora deberán ganarle a La Unión de Formosa y el clásico con Peñarol y esperar otros resultados.

El local entendió la importancia del partido desde el salto inicial, y Quilmes no supo cómo jugarlo. Sin intensidad en defensa, con poca claridad en los ataques, el primer parcial mostró un poco lo que iba a ser el partido, Atenas sacó una ventaja importante (29-16) y, desde ahí, jugó con la desesperación de un "tricolor" que nunca pudo meterse en juego. En realidad, el segundo chico fue parejo, pero no supo aprovechar las desatenciones del local para intentar acercarse en el marcado, y cuando el "griego" se recuperó terminó de marcar diferencias y se fue al descanso largo con los mismos 13 puntos de luz: 45-32.

Lo que vino estuvo demás. Porque el 26-14 del tercer segmento no hizo más que confirmar que no habría "resurrección" posible, al último descansó llegó el local con 25 de renta (71-46) y todo definido. Más allá de los intentos desesperados de Quilmes, que defendió como no lo había hecho durante toda la noche y hasta llegó a descontar hasta 16 puntos, la realidad es que Atenas dominó a su antojo, se quedó con un triunfo clave y el "cervecero" tocó fondo. Ahora, debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar.