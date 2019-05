Comenzó el Open 2019 en Mar del Plata

Dio comienzo la cuarta edición del “Mar del Plata Squash Open 2019” en el marco del “Tour de las Américas”. Por la mañana jugadores y autoridades presentaron el certamen mediante una conferencia de prensa. Por la tarde se disputó la instancia de 16 avos de final en donde los dos jugadores locales Juan Pablo Roude y Federico Cioffi ganaron y pasaron a la fase de octavos de final.

Resultados generales

-Francesco Marcantonio (Paraguay) derrotó 3-0 a Adrian Leanza (USA) 11-3,11-8,11-8 en 24’

-Ignacio Gutierrez Keen (Argentina) a Guido Fontanazzi (Argentina)(7-11,12-10,11-6,18-16) 55’

-Ryosei Kobayashi (Japón) venció 3-0 a Lisandro Ortíz (Argentina) 11-8,11-6,12-10 en 30’

-Ronald Palomino (Colombia) ganó por W.O a Ahmed Mallah (Egipto)

-Gonzalo Miranda (Argentina)3-1 a Rodrigo Pezzota (Argentina)( 9-11,11-8,11-5,11-9) en 100’

-Miguel Pujol (Argentina) superó 3-0 a Jason Hua (USA) en 15’(11-0,11-1,11-4)

-Federico Cioffi (Argentina) 3-2 a Edwin Clain (Francia) 73’ (11-6,11-9,9-11,7-11, 11-9)

-Juan Pablo Roude (Argentina) 3-1 a Rodrigo Bonzo (Argentina) (11-3,7-11,11-9,11-9) en 43’

Miércoles-Octavos de final

14.00 Edgar Ramirez (Colombia) vs. Ronald Palomino (Colombia)

14.45 Curtis Malik (Inglaterra) vs. Ignacio Gutierrez Keen (Argentina)

15.30 Alex Noakes (Inglaterra) vs. Francesco Marcantonio (Paraguay)

16.15 Rorys Stewart (Escocia) vs. Juan Pablo Roude (Argentina)

17.00 Aadit Zaveri (India) vs. Ryosei Kobayashi (Japón)

17.45 Asiraf Azan (Malasia) vs. Gonzalo Miranda (Argentina)

18.30 Leandro Romiglio(2) (Argentina) vs. Miguel Pujol (Argentina)

19.15 Robertino Pezzota (1) vs. Federico Cioffi (Argentina)