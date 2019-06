Procedimientos policiales en la ciudad: "Hoy se están desperdiciando los recursos en tonterías"

Tobías Schleider, el ex director que tuvo el Centro de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) de la ciudad, consideró que en la actualidad gran parte de los recursos que tiene la Policía se están "desperdiciando en tonterías" en Mar del Plata y pidió fijar otro enfoque para optimizar los resultados de los procedimientos de prevención del delito.

A partir de la lectura que hizo del último informe que emitió el Cemaed, el ex funcionario pultista advirtió que "han aumentado de manera descomunal las detenciones por tenencia de droga para consumo personal". "Esto es grave desde el punto de vista jurídico, técnico y político", sostuvo.

Schleider precisó al respecto que en el período comprendido entre los meses de enero y abril de este año se incrementaron esta clase de operativos "en un 4008%". "Es casi 50 veces más, es una locura", insistió, y consideró: "No tiene ninguna explicación coherente y razonable".

En este sentido, el consultor internacional en Seguridad Ciudadana apuntó que "agarraron a personas por motivos inespecíficos". "Les encontraron uno o dos cigarrillos marihuana o 1 o 2 gramos de cocaína y ni siquiera esto está relacionado con un consumo en la vía pública", señaló, y afirmó: "Esto es criminalizar al consumidor y es un dispendio de recursos increíble".

En diálogo con 0223 Radio, el especialista advirtió que la gran cantidad de recursos que se destinan para estos procedimientos provocan una "obturación" de la capacidad de trabajo e investigación que tiene la fiscalía especializada en el comercio de estupefacientes. "Todas estas causas terminan indefectiblemente en un cierre pero hay que trabajarlas igual y eso gasta recursos", cuestionó.

"En diciembre hubo 17 procedimientos y en abril más de 800. Y de las 1500 causas en las que intervino la Policía Local y el Comando de Patrullas, más de la mitad fueron por este motivo. No sólo las causa por droga causan este dispendio, sino que la actuación general de la policía está limitada por esta cuestión", advirtió.

Ante ello, el ex responsable del Cemaed pidió destinar los recursos "a otro tipo de objetivos más efectivos" porque aseguró que "hoy se están desperdiciando en tonterías lo que aportan los contribuyentes" para el funcionamiento de la fuerza policial. "Esto no funciona y estigmatiza a la gente y no soluciona tampoco el problema de consumo a esa persona", aclaró.

"Esto es como cuando se publicita el secuestro de cantidades de droga como un elemento que sirve para medir la efectividad en la mal llamada 'guerra contra el narcotrafico': medir lo que uno secuestra no da ninguna información dudable; eso puede decir que hay más droga en el mercado, que se está trabajado mejor, pero no es unívoco. Es solo una información con impacto mediático", comparó.

Schleider, a su vez, recordó que en 2014 se presentó una situación parecida en Mar del Plata, que motivó una rápida intervención de la Fiscalía General para revertir la modalidad de los procedimientos. "En ese entonces, de todas las causas por droga que hacia la Policía Bonaerense, un 70% era por este motivo. Esto era una locura. Pero llegó a conocimiento del Fiscal General y casi de inmediato se dictó una instrucción que virtualmente vedó a la policía para que no hicieran más causas por este motivo y de miles de casos se lograron reducir a cero", puntualizó.