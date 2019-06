Mucho corazón, poca comida: tres mujeres que luchan contra el hambre en la periferia

Que la comida no alcanza. Que cada vez se suman nuevas familias. Que la realidad social es cada vez más dramática. Que la ayuda estatal es pobre, y aparece en forma esporádica. Que prácticamente todo depende de donaciones y el esfuerzo de voluntarios.

Así se enfrenta y se vive el hambre en la periferia de Mar del Plata, donde cientos de familias y niños se ven obligados a diario a concurrir a merenderos o comedores para conseguir un plato de comida, ante el fuerte impacto que tiene la crisis del país para su economía.

Cada barrio atraviesa una situación con pormenores distintos pero que, en líneas generales, coinciden en sus relatos: en los últimos meses se acusa un fuerte crecimiento de la demanda que no es nada proporcional a la cantidad de alimentos que se disponen para atenderla.

Roxana, por ejemplo, decidió readecuar su propia casa del barrio Las Heras para montar un merendero con el que le da de comer desde hace un año a alrededor de 15 chicos. "A mí no me ayuda nadie, me encargo de todo sola", remarcó.

El espacio lo llamó "Guerreritos de la Vida" y abre sus puertas todos los días de 17 a 19 para garantizar ese plato de comida que no podrían obtener de otra forma.

"Si puedo, dos veces por semana hago como una merienda especial, con pizzetas del mismo pan con el que trabajo, o sándwiches con queso; trato de hacer como una especie de refuerzo", explicó.

Si bien aseguró que "muchas veces" saca de su propio bolsillo para solventar los gastos de la comida, Roxana destacó que también recibe algunas donaciones de vecinos y dijo que también Desarrollo Social hace su aporte en algunos meses. "Mucha gente se acerca para pedir", afirmó.

A la fecha, la principal necesidad que atraviesa a los "Guerreritos de la Vida" es el abastecimiento de pan. Para colaborar, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 223 687-7798 o a través de su facebook.

"La gente está pasando hambre y es una realidad que no se puede negar"

Desde hace 8 años que Mercedes, junto a otras mujeres, realiza distintas acciones solidarias en el barrio Regional. Pero la creciente necesidad y carencia que comenzó a advertir en los chicos de la zona en el último tiempo terminó de convencerla para que, hace dos años, avanzara con la apertura del comedor "Todo por ellos" en San Lorenzo 7150.

En diálogo con 0223, la referente del espacio solidario recordó que, en un comienzo, había 25 familias que concurrían al lugar. Hoy, ya son más de 100, con un número aproximado de 200 chicos. "Se nos está haciendo muy difícil por la cantidad de alimentos y cosas que tenemos que entregar", reconoció.

La modalidad que adopta "Todo por Ellos" es distinta a la de otros comedores: en vez de comer en el lugar, sus organizadores buscan entregar bolsas de alimentos que cubran las necesidades "de toda la familia completa". "Nosotros pensamos que los chicos tienen que comer con sus papás, no solamente ellos", explicó.

En un escenario ideal, esa bolsa incluiría alimentos frescos y secos, pero la realidad diaria hoy obliga a "entregar lo que se puede". "Sabemos que no solucionamos nada pero aunque es una ayuda", afirmó.

"Hasta hace un mes entregábamos las viandas los días sábados y los alimentos no perecederos en la semana, pero ahora tenemos mucha más gente y decidimos darles los alimentos para que coman mediodía y noche. Y si viene alguna ayuda, a veces también hasta podemos darles por dos días", comentó.

Pese a las donaciones particulares y las colaboraciones que brindan ONGs como Jóvenes Solidarios, "Todo por Ellos" se sostiene con el esfuerzo de sus propios voluntarios. "Con las chicas hacemos una vaquita y compramos lo que podemos. Es un esfuerzo día a día porque acá todos los días te vienen a golpear la puerta para pedir algo", dijo Mercedes.

Del Municipio comentó que recibieron alguna entrega de leche pero en forma muy esporádica. "Hace muchísimo tiempo que no recibimos nada y esto queda a la deriva. Es una realidad que la gente está pasando hambre pero nadie se acerca", apuntó, y agregó: "Desarrollo Social nos puede llegar a mandar algo una vez cada mil años. La verdad es que no tenemos nada fijo".

Mercedes trazó una mirada muy crítica del contexto social del barrio y afirmó que "cada vez se está poniendo peor la situación". "Vemos gente que no tiene nada porque muchas familias eran changarines y hoy no están esas changas. Muchos cartonean como para traer algo porque también es verdad que no se consigue trabajo", comentó.

Ante ello, la responsable de "Todo por Ellos" se mostró abierta a recibir cualquier tipo de colaboración de parte de la comunidad marplatense. "Cualquier cosa nos viene bien. Y mientras más manden, mejor. Hay que entender que un poquito de colaboración de uno puede hacer un montón para muchas familias", concluyó.

"Este es el peor año"

Graciela se encuentra desde hace más de una década al frente del comedor "Los Peques", que está en el barrio Las Dalias, y también acusa una falta importante de recursos para poder sobrellevar el día a día.

Según le aseguró a este medio, a la fecha, cuenta con una concurrencia de 55 familias y alrededor de 200 chicos. "Hace tres meses nada más tenia 100 nenes. Creció mucho todo en este tiempo", reconoció.

De todos sus años al frente del comedor, Graciela no dudó al asegurar que "este 2019 es el peor". "Gracias a Dios la gente es solidaria pero la verdad es que no llegó para tantos chicos y no puedo completarle la vianda o la ollita", lamentó, y aclaró: "Un cucharón y medio por chico no es nada porque ellos crecen y necesitan comer y para algunos es la única comida".

En este sentido, la referente de "Los Peques" insistió en que es "increíble" la demanda de "chicos chiquitos" que se acercan por un plato de comida. "Está muy dura la situación pero mientras pueda estar, voy a seguir estando y brindaré todo lo que pueda", garantizó.

"La gente está tan necesitada acá en el barrio que van por todos lados para tratar de conseguir algo. La gente se moviliza, junta cartones, algunos trabajan por hora o elaboran otra cosa para tratar de llegar a fin de mes", aseguró.

Con respecto a Desarrollo Social, Graciela agradeció la colaboración pero cuestionó que "no haya una fija" para la entrega de la asistencia, que sólo contempla la "copa de leche". "Lo que me traen es azúcar, leche, mermeladas, dulce de membrillo y esas cosas. Pero el problema es que acá siempre hace falta más", expresó.

Para realizar alguna donación a "Los Peques", las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 223 469-7780, acercarse a las instalaciones ubicadas sobre la calle Anchorena al 6026 o contactarse en su página de facebook.