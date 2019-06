Apagón: "Lo que pasó ayer puede volver a pasar"

Tras el apagón histórico del pasado domingo que dejó sin energía eléctrica a casi la totalidad de Argentina y Uruguay y diferentes partes de Sudamérica, desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata advirtieron sobre las posibilidades de vivir un nuevo episodio. Además, resaltaron que es necesario una mayor inversión por parte del Estado.

En diálogo con 0223 Radio, José Rigane, secretario general del gremio, aseguró que "lo que pasó ayer puede volver a pasar, sin dudas". En este sentido, el dirigente recalcó que existieron numerosos aumentos en los últimos tiempos, pese a que "hubo aumentos de tarifas de un mil por ciento", ya que se utiliza el mismo equipamiento desde hace 50 años. "No se invierte, no se hace lo que se tiene que hacer", señaló.

"Argentina viene desarrollando desde la década del 90 un modelo energético basado en la privatización y terciarización donde el Estado no juega ningún rol. La energía es un valor estratégico, tendría que estar controlada por el Estado porque es la única manera de incidir sobre una propuesta que se viene desarrollando que la maneja el mercado. En esa dirección, el servicio público queda en segundo lugar y terminamos teniendo acontecimientos como los de ayer, quizá el apagón mas importante y significativo que tuvo Argentina en todos los tiempos", aseguró.

En referencia al corte del domingo, sin precedentes,Rigane insistió con que "no se hacen las inversiones" correspondientes y explicó que "el sistema tiene un software y un mecanismo de protección que aísla de manera automática y muy rápidamente aquello que tiene un problema hasta que puede restablecerse y se repara la reconexión. Eso ayer no sucedió y al producirse un desperfecto todo el sistema actuó en cadena y dejó a 50 millones de personas sin servicio".

Asimismo, el secretario general de Luz y Fuerza apuntó contra el ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, quien ayer no pudo anunciar en conferencia de presa las razones exactas del mega apagón. "No sabía dónde estaba parado. En 15 días va a estar la conclusión final, pero podrían pasar un montón de cosas en este tiempo", subrayó, al mismo tiempo que deslizó que el Gobierno Nacional "no quiere decir algo o no quiere señalar dónde está la responsabilidad, que no es otra que la que tiene Cammesa y Transener", las dos empresas responsables de la distribución energética de alta tensión.

"El Estado no tiene ningún tipo de incidencia, no controla, no planifica nada, estamos a la deriva. Argentina es el único país en el que llueva o haga calor tenemos problemas con la energía. Si el Gobierno no interviene cómo en cualquier lugar del mundo, no hay posibilidad de poder tener un sistema que responda a las necesidades Ayer quedó demostrado que cuando no tenemos energía eléctrica estamos en la época de las cavernas, por lo tanto tiene que haber medidas del Estado para garantizar energía en el presente y garatizarla para las futuras generaciones", insistió.

Para finalizar, Rigane explicó que a nivel local fueron los generadores de mayor antigüedad de la Central 9 de Julio los que pudieron abastecer a más de un 60% de Mar del Plata hasta el momento del restablecimiento final. "A los equipos nuevos se le quemaron los fusibles. El problema es la dependencia tecnológica, que no se quiere entender. Ojalá que se resuelva pronto", concluyó.