Apagón histórico: "Es muy grave lo que pasó"

Luego de casi ocho horas de un corte de luz que dejó sin servicio a la totalidad del país, excepto Tierra del Fuego, el ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, manifestó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, pese a que desconocen las causas del masivo apagón, no hay razones para dejar sin servicio semejante cantidad de personas. Asimismo, aseguró que no descartan ninguna teoría y anunció que ya se normalizó la situación del 56% de los usuarios de Argentina.

En tal sentido, el funcionario se lamentó "por los inconvenientes que sufren los argentinos por parte del corte de energía eléctrica". "Lo que sabemos es que se produjo una falla que ocurrió en el sistema de transporte del Litoral, eso es normal. Lo que sí es anormal y extraordinario es la cadena de desconexiones que causaron el corte total", explicó.

En tal sentido, Lopetegui aseguró que el corte de energía que dejó sin luz a casi todo el territorio argentino "es un evento que no tendría que haber ocurrido". "El sistema nacional es robusto en capacidad de generación y transporte, no hay razones para que haya ocurrido, es muy grave lo que pasó", señaló.

"Cuando las computadoras detectan riesgos se desconecta el sistema para protegerlo. Son los sistemas de protección los que producen la desconexión total. No hubo intervención humana. No tenemos más información de por qué ocurrió", agregó Lopetegui, quien al mismo tiempo aseguró que no descartan ninguna teoría ante la posibilidad de un ciberataque, pese a que esta no sería de consideración primaria.

En este contexto, el ministro de Energía informó que las empresas proveedoras del servicio de energía eléctrica deberán presentar un informe "de lo que ocurría en esos momentos" ante Cammesa, la compañía responsable de la distribución energética de alta tensión, para luego realizar el análisis pertinente. "Ahí sabremos por qué pasó este evento extraordinario". Dentro de 15 días estarían los resultados finales del informe.

A raíz de esta situación, el funcionario se lamentó nuevamente "por los inconvenientes que todavía sufren muchas familias" y aseguró que luego de conocer los motivos del masivo corte de luz, iniciarán las investigaciones pertinentes. "Tenemos que llegar al final para entender qué pasó y sancionar a los responsables", subrayó. Además, destacó que intentarán reestablecer el servicio para lo que resta del día, aunque no precisó fecha ni horario.

Para finalizar, Lopetegui manifestó que desde el Gobierno Nacional continúan "trabajando en la recuperación del sistema, que en estos momentos ya estamos con el 56% de la demanda atendida". Tierra del Fuego fue la única porción del territorio nacional que no se vio afectada, dado a que no forma parte del Sistema Argentino de Inerconexión (SADI).

A nivel local, Edea anunció que ya se normalizó la situación del 100% de los usuarios de Mar del Plata. De todas formas, desde Obras Sanitarias mantienen el pedido de consumir agua de manera responsable, dado que el corte de suministro de energía eléctrica afecta el sistema de pozos de extracción del agua y, pese a la reanudación, demandará algunas horas.

El corte de luz se produjo a las 7:07 horas de la mañana por un colapso en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), dejando así sin servicio a la totalidad del territorio de Argentina, Uruguay y parte de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.