Inseguridad en la Universidad: "Es una situación muy compleja"

Desde la Federación Universitaria Marplatense mostraron su preocupación por los diferentes hechos de inseguridad que vivieron alumnos y docentes en las inmediaciones del complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, o incluso en el interior del edificio mismo, ubicado en Funes 3250.

El fin de semana pasado un grupo de delincuentes irrumpió en una oficina del 3º piso de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y se llevó algunos equipos de computación, pese a que el edificio cuenta con personal de seguridad, al igual que el resto de los complejos. En este sentido, en diálogo con 0223 Radio, Jazmín Gallardo, referente de la FUM reconoció que "la situación es muy compleja".

"La realidad que vivimos en la Universidad no es ajena a la situación que hoy vivimos en la ciudad", expresó la referente estudiantil. Asimismo, aseguró que no hubo ningún tipo de avances para mejorar el flagelo de la inseguridad que atenta contra cientos de alumnos y docentes de la comunidad educativa. "Hace tiempo que queremos avanzar en mejoras para el tránsito de los compañeros, es una zona donde no pasan muchos colectivos y de noche hay mucha delincuencia", indicó.

En esta misma línea, Gallardo subrayó que tampoco existió algún tipo de respuesta para avanzar en el desarrollo de los "Corredores Seguros" para las avenidas Independencia y Colón, al igual que el boleto estudiantil. "La situación del complejo es la que tenemos en la ciudad. Hace rato que venimos pidiendo muchas medidas para implementar mejoras para los estudiantes", concluyó Gallardo.

No es la primera vez que desde la FUM advierten sobre los hechos de inseguridad que viven los estudiantes, tanto de noche como de día. Actualmente, la Unmdp ofrece cursadas en algunas materias hasta las 23 horas, en pleno horario nocturno, al igual que aquellos que en invierno deben ingresar a clases a las 7 de la mañana, exponiéndose a posibles robos que ocurren en los períodos de menor movimiento.