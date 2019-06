La lluvia también dejó su huella en los caminos rurales: "Hay productores totalmente aislados"

Los productores frutihortícolas fueron otras de las víctimas afectadas por la intensa lluvia que se mantuvo en Mar del Plata en las últimas horas y acusaron serias problemáticas por el estado en el que quedaron los caminos rurales que comunican el cordón de la zona.

"Fue mucha la cantidad de agua y claramente el tema de los canales y alcantarillas totalmente tapadas hicieron que el agua bloqueara los caminos directamente. Algunos productores quedaron aislados porque literalmente las calles se transformaron en arroyos", explicó Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon.

En diálogo con 0223 Radio, el referente del sector dijo que no hay preocupación por las secuelas negativas que pueda dejar el temporal en lo productivo porque no es época de "temporada alta". "El año no es tan grande en lo económico en ese sentido pero igual destruyó mucho", aseveró.

"No es grave el perjuicio en la siembra, sino en lo cotidiano del día a día para producir", aclaró, y renovó las críticas a las autoridades municipales por la falta de mantenimiento que se acusa con mayor fuerza desde el año pasado respecto del estado de los caminos rurales.

Velimirovich cuestionó que el Municipio "ni siquiera cuide la forma de accesibilidad a los campos productivos". "Al no estar empedrados, el agua se conserva mucho tiempo sobre el camino y es casi imposible salir, lo cual agrava mucho más la situación", señaló.

"Hemos manifestado que había que limpiar las cuentas en el verano y eso no pasó, así que no hay ni un solo camino que no haya sido un arroyo total. No hay caminos arreglados tampoco y eso agrava la situación para poder salir de los campos. Hay una realidad muy crítica porque viven muchas personas en la zona rural", remarcó.