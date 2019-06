Ante la creciente demanda, un comedor del barrio Parque Independencia pide donaciones de comida

El comedor "Ayudemos a Ayudar" que funciona de lunes a sábados en el barrio Parque Independencia pide donaciones a la comunidad para poder afrontar la creciente demanda de chicos que se acercan en busca de un plato de comida.

Karina, la referente del espacio solidario que se encuentra sobre la calle Maldonado al 3891, le aseguró a 0223 que hay "mucha necesidad porque a cada rato se acercan a pedir" familias y adolescentes, principalmente.

Sin embargo, al comedor se le hace cada vez más difícil brindar respuesta ante los numerosos pedidos ante la falta de recursos y la nula asistencia del Estado. "No tenemos ayuda de nadie", afirmó la mujer.

"Los chicos siempre vienen con un táper para ver si nosotros tenemos alguna vianda o algo para entregarles comida", comentó Karina, quien dijo que brinda asistencia a un número aproximado de 60 chicos y otras 30 personas adultas.

"Ayudemos a Ayudar" funciona en el barrio hace cinco años. Desde esa fecha hasta ahora, "cambió para peor" el escenario de necesidad que se advierte en las familias más vulnerables, según consideró la mujer: "Es mucha la demanda y hay más hambre".

Karina comentó que en su momento intentó tramitar sin éxito una tarjeta alimentaria para que el comedor pueda recibir colaboración del Municipio. "Cuando la fui a sacar, no me la dieron porque me dijeron que los cupos ya estaban completos. Y nunca más me dieron una solución", cuestionó.

En este marco, la referente del espacio solidario solicitó donaciones de alimentos para poder garantizar el plato de comida a los jóvenes. "Cualquier cosa nos viene bien. Nosotros siempre hacemos un guiso", aclaró.

Karina también se mostró abierta a recibir frazadas, colchones, calzados o ropa para poder distribuir con las personas más necesitadas de Parque Independencia. "Con estos días de lluvia y frío la demanda es todavía mayor. Muchos nos decían que se le mojaron los colchones pero nosotros no tenemos nada para dar", explicó.

Cualquier persona interesada en brindar colaboración con "Ayudemos a Ayudar" puede hacerlo directamente en su sede de Maldonado al 3800, o contactándose a través de su facebook o al teléfono 223 697 0897.